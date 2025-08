Když Slavia loví v severských vodách. 9 hráčů, kteří od roku 2021 přišli do Edenu ze skandinávských klubů

Část 1 / 10



Sešívaní jsou na přestupovém trhu každého půl roku velmi aktivní. A stále častěji loví na severu kontinentu. Slavia přivedla od roku 2021 už devět posil ze skandinávských klubů. O které hráče jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 10 Červenec 2021: Aiham Ousou (Häcken) Celková bilance ve Slavii: 73 zápasů – 2 branky + 3 asistence Bývalý kapitán švédské reprezentační jednadvacítky Aiham Ousou přišel do Slavie v létě roku 2021 - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal se pilířem slávistické obrany. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet Jeho druhou sezonu v Edenu poněkud poznamenaly zdravotní problémy, kvůli kterým zmeškal pár utkání, přesto byl většinou jasnou volbou do základní sestavy. V létě 2023 jej však Slavia pustila na hostování do Häckenu, odkud o dva roky dříve do Prahy přišel a loni v únoru putoval do španělského Cádizu. Na soupisku Slavie se nevešel ani před ročníkem 2024/25, který strávil jako hostující hráč v belgickém Charleroi, kam před pár týdny za 44 milionů korun před pár týdny přestoupil. V české nejvyšší lize odehrál 45 střetnutí, dal dva góly a na jeden nahrál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 Leden 2023: Igoh Ogbu (Lilleström SK) Celková bilance ve Slavii: 94 zápasů – 5 branek + 2 asistence Pětadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie předloni v lednu a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, má podepsanou smlouvu do roku 2027 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Momentálně činí podle portálu TransferMarkt asi 270 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Leden 2023: Christos Zafeiris (Haugesund) Celková bilance ve Slavii: 102 zápasů – 12 branek + 12 asistencí O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně dvaadvacetiletý mladík však na konci předloňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nedávno ji o rok prodloužil. Nyní už má na kontě přes sedm desítek zápasů v české lize a ve statistikách deset gólů a sedm asistencí. Osmkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Celkem už odehrál v sešívaném dresu přes stovku utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na 270 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 Červenec 2023: Sheriff Sinyan (Molde FK) Celková bilance ve Slavii: 5 zápasů – 0 branek + 0 asistencí Slavia kroužila kolem Sheriffa Sinyana několik let, než v létě 2023 přišel do Edenu jako volný hráč z norského Molde. Do české ligy přestupoval jako zraněný, to ale v Praze věděli a chtěli mu dát šanci, Sinyan se však nedokázal prosadit a svými výkony nepřesvědčil. V sešívaném dresu zasáhl jen do čtyř ligových zápasů, pokaždé jako střídající hráč. Po roce se vrátil zpátky do Norska. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 Červenec 2023: Conrad Wallem (Odds BK) Celková bilance ve Slavii: 47 zápasů – 9 branek + 9 asistencí Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu předloni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v ročníku 2023/24 hrával skoro pravidelně v základní sestavě - v 25 ligových zápasech dal pět branek a na dalších pět nahrál. V tom dalším spíše paběrkoval starty jako střídající hráč. Během šesti utkání dal jednu branku. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny Když podepisoval smlouvu do roku 2027, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 33 milionů korun, Slavia však z něj zaplatila o pár milionů víc. Na konci ledna odešel z Edenu na hostování s opcí na případný přestup do konce kalendářního roku do americké MLS, kde pravidelně nastupuje v základní sestavě St. Louis City. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 Leden 2024: El Hadji Malick Diouf (Tromsö) Celková bilance ve Slavii: 50 zápasů – 9 branek + 4 asistence Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila loni v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla skvělá volba. Opustili Eden. 5 cizinců, kteří během léta odešli ze Slavie Ve Slavii si od něj hodně slibovali, což dokládal i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčoval skvělými výkony. Jeho tržní cena letěla raketově nahoru a bylo zřejmé, že v Edenu ho dlouho neudrží. Nejproduktivnější zadák minulého ročníku tuzemské ligy se nakonec přestěhoval za více než půl miliardy korun do londýnského West Hamu United. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 Leden 2025: Divine Teah (Hammarby) Celková bilance ve Slavii: 11 zápasů – 0 branek + 1 asistence Bude to trefa do černého? To se teprve ukáže, ale ve Slavii si od nákupu liberijského záložníka Divine Teaha hodně slibují. Teprve devatenáctiletý mladík už má na triku 14 startů v seniorské reprezentaci své země, ve kterých zaznamenal dvě branky. Poprvé se v ní objevil už v 15 letech a v necelých 16 letech se stal historicky nejmladším střelcem gólu v národním celku. Mladé klenoty. 5 nejdražších teenagerů, kteří působí v české Chance lize Pražský klub si jej pojistil už v průběhu loňského podzimu a na začátku ledna se stal oficiálně hráčem sešívaných. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2029. Do švédského Hammarby za něj putovalo téměř 90 milionů korun (3,5 milionu eur). O talentovaného středopolaře se silnou levačkou a skvělou technikou prý stál Liverpool, ale také italské kluby Juventus a AC Milán, německý Bayern Mnichov a Leverkusen či portugalský Sporting Lisabon. Manažeři Slavie odvedli kvalitní práci a v Praze nyní věří, že se investice vyplatí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Únor 2025: Timothy Ouma (Elfsborg) Celková bilance ve Slavii: 1 zápas – 0 branek + 0 asistencí Letos v zimě koupila Slavia za dva miliony eur ze švédského Elfsborgu talentovaného defenzivního záložníka Timothyho Oumu. Aktuálně jednadvacetiletý Keňan naskočil během jara do jediného prvoligového střetnutí, takže jeho potenciál je těžké jakkoli hodnotit. Ukázat by jej ale mohl během této sezony, kterou prožije jako hostující hráč v polském Lechu Poznaň, s nímž se zapojil do kvalifikace o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Jeho smlouva v Edenu vyprší v roce 2029. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 Červenec 2025: Youssoupha Sanyang (Östers IF) Celková bilance ve Slavii: 0 zápasů – 0 branek + 0 asistencí Útočník Youssoupha Sanyang z Gambie je zatím posledním úlovkem Slavie, který Pražanům uvízl v sítích nastražených ve skandinávských vodách. Devatenáctiletý talent si letos v červnu odbyl debut v seniorské reprezentaci své země a o měsíc později přestoupil ze švédského klubu Östers za přibližně 74 milionů korun do Edenu, kde podepsal smlouvu do roku 2030. Legendární přestřelky. 11 zápasů v české lize, ve kterých padlo 9 či více gólů „Je to zajímavý hráč, talentovaný, levonohý. Může alternovat na křídle, na pozici wingbeka. Má akceleraci, rychlost, je výborný v situacích jeden na jednoho. Taky je to velmi dobrý běžec. Věříme, že ho náš realizační tým dokáže ještě posunout na další úroveň,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Jiří Bílek.