Když shoří papírové prognózy. 7 největších překvapení v bojích o Stanley Cup z posledních 30 let

V bojích o nejcennější hokejovou trofej na světě se čas od času dočkáme pořádného šoku. Třeba před čtyřmi lety asi počítal jen málokdo s tím, že by ve finále Stanley Cupu mohli hrát hokejisté St. Louis Blues. V minulosti bychom podobných příkladů našli několik. Sedm největších překvapení ve vyřazovacích bojích NHL z uplynulých 30 let najdete v následujících kapitolách.

1995 – New Jersey Devils Rok poté, co se ze zisku Stanley Cupu radoval celek New Yorku Rangers, dokázali trofej vybojovat i hráči největšího rivala - New Jersey Devils. Ďáblové se tehdy stali překvapivými a nečekanými šampiony. 6 českých „ďáblů", kteří zanechali nejvýraznější stopu v New Jersey Všeobecně se předpokládalo, že nejcennější pohár má už prakticky „předplacený“ Detroit. Red Wings měli tým plný hvězd – mimo jiné v něm byli třeba Steve Yzerman či Sergej Fjodorov - , ale Devils je sfoukli jako svíčku ve čtyřech zápasech. New Jersey fantasticky podržel brankář Martin Brodeaur, životní zápasy sehrál obránce a kapitán týmu Scott Stevens. Ze Stanley Cupu se tehdy těšil i český rodák Robert Holík. Zvětšit video

2006 – Edmonton Oilers Blizoučko byli v roce 2006 hokejisté Edmontonu Oilers k zisku prvního Stanley Cupu od slavné éry Wayna Gretzkyho a Marka Messiera, kteří vládli NHL v osmdesátých letech minulého století. Olejáři tehdy na cestě do finále srazili na kolena Detroit, pak přehráli 4:2 na zápasy silné San Jose a nakonec smetli výsledkem 4:1 Anaheim. Ve finále se kanadský celek tahal o pohár s Carolinou, která byla nakonec v sedmizápasové bitvě šťastnější. Foto: Profimedia.cz

2010 – Philadelphia Flyers Z mrtvých nevstal jen biblický Ježíš Kristus, ale v roce 2010 také hokejisté Philadelphie Flyers. Zatímco v případě křesťanského Spasitele jde jen o mýtus, Letci se skutečně znovu narodili v semifinálové sérii Východní konference s Bostonem. Nezapomenutelné trefy. 12 legendárních gólů z prodloužení, které padly v bojích o Stanley Cup Philadelphia prohrávala už 0:3 na zápasy a na její postup by nevsadil ani ten nejnaivnější optimista. Tým ale dokázal neuvěřitelnou věc – vyhrál čtyřikrát za sebou a prošel do finále konference, v němž pak smetl Montreal a vybojoval si právo účasti v přímé bitvě o Stanley Cup. Flyers v sérii nakonec podlehli Chicagu 2:4, jejich tažení v play-off však vešlo do dějin soutěže. Zvětšit video

2012 – Los Angeles Kings Nic moc se v roce 2012 neočekávalo v play-off od Los Angeles Kings. Tým se s odřenýma ušima probojoval do vyřazovacích bojů a v prvním kole se měl stát kořistí, na které si smlsne Vancouver. Jenže všechno bylo jinak. Neuvěřitelné příběhy Stanley Cupu: Miláčku, napij se z poháru! Králové vyhráli sérii 4:1 a dál už to byla spanilá jízda, kterou zakončil zisk Stanley Cupu. Mužstvo ve všech zápasech držel famózními výkony brankář Jonathan Quick, který byl prakticky neprůstřelný a po sezoně po zásluze získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Zvětšit video

2014 – New York Rangers Lidí, kteří před startem play-off v roce 2014 tipovali, že by si hráči New Yorku Rangers mohli zahrát ve finále, bylo možná méně než je procentuální podíl masa ve špekáčcích z Kauflandu. Ale jak píše klasik - neuvěřitelné se stalo skutkem. Rangers se ukázali jako soudržný tým plný houževnatých bojovníků. Nejdříve v sedmizápasové bitvě pokořili Philadelphii, potom stejným výsledkem šokovali fanoušky, když vyřadili favorizovaný Pittsburgh, a to navzdory faktu, že v sérii prohrávali už 1:3 na zápasy. Nejpovedenější trejdy od roku 2011, jež se v play-off NHL náramně vyplatily Ve finále konference odklidili Jezdci z cesty Montreal a nad jejich síly byl až finálový soupeř v přímém boji o Stanley Cup. Přestože prohráli sérii s Los Angeles 1:4, stali se největším překvapením vyřazovacích bojů. Foto: Profimedia.cz

2017 - Nashville Predators Hokejisté Nashvillu se v roce 2017 dostali do vyřazovacích bojů až na divokou kartu a nikdo moc nepočítal s tím, že by mohli přejít přes první kolo, v němž narazili na nejlepší tým Západní konference - Chicago. Navzdory papírovým předpokladům však Predátoři převálcovali Blackhawks ve čtyřech zápasech, přičemž první dva vyhráli, aniž by inkasovali jedinou branku. Celkové skóre po skončení série (13:3) naprosto výmluvně hovořilo o tom, jakou převahu hráči Nashvillu měli. Predators se opírali o fantastické výkony finského brankáře Pekky Rinneho i v dalším kole. V něm vyřadili silné St. Louis výsledkem 4:2 na zápasy, načež se ve finále Západní konference popasovali o postup do přímého boje o Stanley Cup s Anaheimem. I do této série vstoupili vítězně a nakonec se radovali z vítězství 4:2 na zápasy. Ve finále čekal na Predátory obhájce titulu Pittsburgh. Nashville držel s favoritem krok. Až do pátého utkání oba soupeři dokázali stoprocentně využívat domácího prostředí. V šestém duelu série na ledě v Tennessee však sen Predators o Stanley Cupu skončil. Tučňáci vyhráli 2:0 a radovali se z obhajoby trofeje. Foto: Profimedia.cz