Když se Panteři rvali jako čeští lvi. 8 tuzemských hokejistů, kteří zanechali výraznou stopu na Floridě

Když byl v sezoně 2014/15 Jaromír Jágr vytrejdován z New Jersey Devils na Floridu, stal se jubilejním dvacátým českým hokejistou, který oblékl dres Panterů. Od jeho příchodu však v klubu přivítali už pár dalších krajanů. Řada českých hráčů, kteří v dresu Panthers působili, už upadla v zapomnění, jiní však zanechali na Floridě slušnou stopu. V následujících kapitolách najdete osm borců, kteří v tomto ohledu patří k významným postavám v historii klubu.

Pokračování 2 / 9 Martin Straka (1996 – 1997) Jen dvě nekompletní sezony strávil Martin Straka v dresu Floridy, ale i tak si na něho fanoušci Panthers asi dobře pamatují. V sezoně 1995/96 hrál plzeňský odchovanec v NHL hned za tři kluby. Odstartoval ji v Ottawě, kde zvládl 43 zápasů, následoval trejd do New Yorku Islanders, kde odehrál 22 duelů a v jejím závěru zamířil na Floridu, kde naskočil ještě do 12 střetnutí. Vůdci a tahouni. Jágr, Straka a všichni další kapitáni, kteří dosud vedli Pittsburgh Penguins Pro olympijského vítěze z Nagana a mistra světa z Vídně šlo jen o epizodu v rámci jeho zámořské kariéry. V dresu Floridy nastoupil pouze sedmašedesátkrát a do statistik si připsal 35 bodů za devět gólů a 26 asistencí. V létě roku 1997 však jih Spojených států opustil a vrátil se za Jaromírem Jágrem do Pittsburghu.

Pokračování 3 / 9 Jaroslav Špaček (1998 – 2001) Plzeňský obránce Jaroslav Špaček byl draftován Floridou Panthers v roce 1998 jako 117. hráč v pořadí. Bylo mu už 24 let a do výběru ho dostaly zápasy na olympiádě v Naganu, kde tehdy neznámý mladík šokoval suverénními výkony proti nejzářivějším hvězdám z NHL. Jen o pár měsíců později už Špaček dostal šanci zahrát si proti nim i v zámoří. Český Triple Gold Club. 9 hráčů, kteří vyhráli olympiádu, mistrovství světa i extraligu Trojnásobný mistr světa zvládl odehrát na Floridě jen dvě kompletní sezony, z nichž v jedné si zahrál i v play-off. Na začátku té třetí ho klub vytrejdoval do Chicaga. V dresu s Panterem na prsou si připsal do statistik 157 zápasů, ve kterých dal 15 branek a na 39 jich nahrál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Radko Gudas (2020 - 2023) Český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a Washingtonu, od ročníku 2020/21 válcoval soupeře v dresu Floridy. 17 Čechů, kterým za pár dnů vyprší smlouvy v klubech NHL. Řada z nich se nového kontraktu (asi) nedočká S Pantery podepsal tříletý kontrakt. Poté, co se v sezoně 2022/23 s Floridou probojoval až do finále Stanley Cupu, byl o jeho služby značný zájem. Kdyby jen tušil, že se o rok později bude moci stát vítězem nejcennějšího poháru, možná by prodloužil kontrakt, nakonec se ale loni v létě upsal na tři roky Anaheimu. Díky tomu však mohl být letos na mistrovství světa v Praze a pomoci českému celku k titulu mistrů světa. V dresu Panthers odehrál 240 střetnutí a nasbíral 268 trestných minut, což z něho dělá nejvylučovanějšího českého hráče v historii klubu. Zároveň je ale se 43 asistencemi také nejlepším tuzemských nahrávačem mezi zadáky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Rostislav Olesz (2005 – 2011) Vítkovický odchovanec Rostislav Olesz byl první volbou Panthers v draftu roku 2004. Už o rok později dostal šanci zahrát si v dresu floridského klubu v NHL. A nevedl si vůbec zle. V nováčkovské sezoně odehrál 59 utkání, ve kterých dal osm gólů a na dalších 13 přihrál. Nejlepší sezonou na Floridě byla pro Olesze ta druhá, v níž se jedinkrát během kariéry v NHL dostal na hranici 30 kanadských bodů v základní části soutěže, když dal 11 gólů a na 19 nahrával. Český forvard měl však smůlu, že hrál v týmu, jenž si mohl nechat o postupu do play-off jen zdát. Ve vyřazovacích bojích si během šesti sezon nezahrál ani jednou. 14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? Po sezoně 2010/11 z Floridy zamířil do Chicaga, kde však odehrál jen šest zápasů a většinu času strávil na farmě v Rockfordu. Poslední pokus prosadit se v NHL udělal v ročníku 2013/14, kdy zvládl deset utkání v dresu New Jersey Devils. Po sezoně se však vrátil do vlasti. Oleszovi patří s 349 zápasy 25. místo mezi hráči, kteří toho odehráli v dresu Floridy nejvíc v historii klubu. Se ziskem 132 kanadských bodů mu patří 31. příčka, s 57 nastřílenými góly je na 27. pozici a 11 vítězných gólů ho řadí na 23. místo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Tomáš Fleischmann (2011 – 2015) Tomáš Fleischmann měl slušně našlápnuto k tomu, aby se stal klubovou legendou Floridy, jenže v roce 2015 ho klub vytrejdoval do Anaheimu. Pak už to šlo s jeho kariérou v NHL prudce z kopce. Rodák z Kopřivnice se stal během draftu v roce 2002 kořistí Detroitu, který po něm sáhl ve druhém kole jako po 63. hráči v pořadí, ale první šanci zahrát si v NHL dostal až o tři roky později v dresu Washingtonu. Strávil tam šest sezon a v roce 2011 byl vytrejdován do Colorada odkud po sezoně zamířil na Floridu. Hned první rok v novém týmu mu vyšel báječně. V ročníku 2011/12 nevynechal jediné utkání v základní části soutěže a zaznamenal úctyhodných 61 bodů za 27 branek a 34 asistencí. Hodně dobře si vedl i v následující zkrácené sezoně, jenže v té následující přišel výkonnostní propad – v 80 duelech posbíral jen 28 bodů (8+20). Jágr, Vrána a spol. 12 Čechů, kteří se výrazně zapsali do historie Washingtonu Capitals S Floridou se během čtyř let podíval jen jedenkrát do play-off. Bylo to v ročníku 2011/12 a cesta Panterů tehdy skončila už v prvním kole po sedmizápasové sérii s New Jersey Devils. Navzdory poměrně krátkému působení na Floridě se zařadil Fleischmann se 145 kanadskými body na 28. místo v historické tabulce nejproduktivnějších hráčů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Jaromír Jágr (2015 - 2017) Jen něco málo přes dvě sezony strávil v dresu Floridy nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr, ale i tato krátká doba stačí na to, aby se stal jedním z nejvýznamnějších hráčů klubové historie. Džegr byl mezi Pantery vyexpedován v únoru roku 2015 poté, co s ním přestali počítat v New Jersey Devils, kde trávil stále méně času na ledě a byl se svou pozicí nespokojen. V ročníku 2014/15 stihl v novém klubu odehrát ještě 20 utkání a zazářil v nich ziskem 18 bodů (6+12), což přimělo manažery k nabídce nové smlouvy. Jak se ukázalo, byl to dobrý tah. Český veterán se stal v následující sezoně tahounem mužstva, které dovedl do play-off, v němž ovšem Panthers skončili už v prvním kole po porážce 2:4 od New Yorku Islanders. Jágr se však se ziskem 66 bodů (27+39) stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Klobouk dolů. 3 nejstarší hráči, kterým se v extralize povedlo nastřílet hattrick Po sezoně následoval podpis nového ročního kontraktu, ale v ročníku 2016/17 už se Jágrovi ani mužstvu už tolik nevedlo. Ostřílený matador nasbíral v základní části 46 bodů (16+30) a brány play-off zůstaly pro Pantery zavřené. I když Florida měla zájem o Jágra i před další sezonou, k dohodě nedošlo a nejslavnější Evropan v NHL nakonec zamířil do Calgary. Na jihovýchodním pobřeží Spojených států však za sebou zanechal výraznou stopu. V historické tabulce klubu je na desáté příčce podle průměrného počtu asistencí na zápas (0,448) a 32 kladných bodů v +/- bodování ho řadí na 16. místo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Tomáš Vokoun (2007 - 2011) Dlouhých osm let strávil brankář Tomáš Vokoun v Nashvillu, ale jen dvakrát se s klubem probojoval do play-off, kde pouť celku skončila vždycky už v prvním kole. V NHL si však během angažmá v hlavním městě country music vypracoval skvělou pověst napříč celou soutěží. V roce 2007 se rozhodl změnit povětří a podepsal už jako hvězda smlouvu na Floridě. Téměř neprůstřelní. 13 českých gólmanů s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků v historii NHL V dresu Panterů strávil polovinu doby, kterou předtím působil v Nashvillu, ale během pouhých čtyř sezon se nesmazatelně zapsal do klubové historie, a to navzdory faktu, že ani jednou nepřivedl mužstvo do vyřazovacích bojů. V historických tabulkách brankářů Floridy Panthers mu patří třetí příčka v počtu odchytaných zápasů (248), čtvrtý je v počtu vychytaných vítězných utkání (101). Mezi gólmany, kteří nastoupili alespoň do stovky střetnutí, kraluje statistikám v procentuální úspěšnosti zákroků (92,3%) i v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,57). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Radek Dvořák (1995 – 2000, 2007 – 2011) Jestliže se dá o některém českém hokejistovi říci, že patří k legendám Floridy Panthers, pak je to bezesporu Radek Dvořák. Rodák z Tábora odehrál 18 sezon v NHL, z nichž polovinu strávil na Floridě. Trojnásobného mistra světa si vybrala Florida jako desátého hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1995 a v klubu dali tehdy teprve osmnáctiletému mladíkovi okamžitě šanci. Ve své premiérové sezoně odehrál 77 zápasů, ve kterých nastřádal do statistik 27 bodů za 13 gólů a 14 nahrávek. Zahrál si také ve vyřazovacích bojích a nechybělo moc, aby se jako nováček v NHL radoval ze zisku Stanley Cupu. Florida došla až do finále, kde však vyhořela s Coloradem 0:4 na zápasy. Dvořák odehrál 16 utkání a posbíral čtyři body (1+3), což už v play-off nikdy nepřekonal. Během jeho páté sezony ho Panthers vyměnili do New Yorku Rangers, kde hrál do roku 2003, ale s Jezdci se ani jednou neprobojoval do vyřazovacích bojů. Následoval trejd do Edmontonu, kde si dvakrát zahrál o Stanley Cup. V roce 2006 – přesně deset let poté, co hrál finále s Floridou – měl opět nejcennější pohár na dosah - tentokrát mu byl nejblíže v kariéře. Sérii s Carolinou však Oilers prohráli 3:4 a Dvořák zůstal navždy bez prstenu pro vítěze. Slavné okamžiky, které budou připomínat kariéru Radka Dvořáka Po sezoně odešel do St. Louis odkud se po roce vrátil na Floridu, kde vydržel až do roku 2011. V dresu s Panterem na hrudi odehrál 613 zápasů což ho v klubových statistikách řadí na páté místo. Čelní příčky patří Dvořákovi také v dalších statistikách. Figuruje na 11. místě mezi nejproduktivnějšími hráči klubu (268 bodů), mezi nahrávači (155 asistencí) je dvanáctý. V historické tabulce střelců je jedenáctý (113 branek). Na absolutním vrcholu žebříčku je podle gólů nastřílených v oslabení – dal jich šestnáct – a šestnáctá pozice mu patří v počtu zaznamenaných vítězných branek (14). Foto: Profimedia.cz