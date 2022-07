Když se Panteři rvali jako čeští lvi. 7 tuzemských hokejistů, kteří zanechali výraznou stopu na Floridě

Když byl v sezoně 2014/15 Jaromír Jágr vytrejdován z New Jersey Devils na Floridu, stal se jubilejním dvacátým českým hokejistou, který oblékl dres Panterů. Od jeho příchodu však v klubu přivítali už pár dalších krajanů. Řada českých hráčů, kteří v dresu Panthers působili, už upadla v zapomnění, jiní však zanechali na Floridě slušnou stopu. V následujících kapitolách najdete sedm borců, kteří v tomto ohledu patří k významným postavám v historii klubu.

Martin Straka (1996 – 1997) Jen dvě nekompletní sezony strávil Martin Straka v dresu Floridy, ale i tak si na něho fanoušci Panthers asi dobře pamatují. V sezoně 1995/96 hrál plzeňský odchovanec v NHL hned za tři kluby. Odstartoval ji v Ottawě, kde zvládl 43 zápasů, následoval trejd do New Yorku Islanders, kde odehrál 22 duelů a v jejím závěru zamířil na Floridu, kde naskočil ještě do 12 střetnutí. 10 Čechů s nejvyšším bodovým průměrem na zápas v historii NHL Pro olympijského vítěze z Nagana a mistra světa z Vídně šlo jen o epizodu v rámci jeho zámořské kariéry. V dresu Floridy nastoupil pouze sedmašedesátkrát a do statistik si připsal 35 bodů za devět gólů a 26 asistencí. V létě roku 1997 však jih Spojených států opustil a vrátil se za Jaromírem Jágrem do Pittsburghu.

Jaroslav Špaček (1998 – 2001) Plzeňský obránce Jaroslav Špaček byl draftován Floridou Panthers v roce 1998 jako 117. hráč v pořadí. Bylo mu už 24 let a do výběru ho dostaly zápasy na olympiádě v Naganu, kde tehdy neznámý mladík šokoval suverénními výkony proti nejzářivějším hvězdám z NHL. Jen o pár měsíců později už Špaček dostal šanci zahrát si proti nim i v zámoří. ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších českých obránců v historii NHL Trojnásobný mistr světa zvládl odehrát na Floridě jen dvě kompletní sezony, z nichž v jedné si zahrál i v play-off. Na začátku té třetí ho klub vytrejdoval do Chicaga. V dresu s Panterem na prsou si připsal do statistik 157 zápasů, ve kterých dal 15 branek a na 39 jich nahrál. Foto: Profimedia.cz

Rostislav Olesz (2005 – 2011) Vítkovický odchovanec Rostislav Olesz byl první volbou Panthers v draftu roku 2004. Už o rok později dostal šanci zahrát si v dresu floridského klubu v NHL. A nevedl si vůbec zle. V nováčkovské sezoně odehrál 59 utkání, ve kterých dal osm gólů a na dalších 13 přihrál. Nejlepší sezonou na Floridě byla pro Olesze ta druhá, v níž se jedinkrát během kariéry v NHL dostal na hranici 30 kanadských bodů v základní části soutěže, když dal 11 gólů a na 19 nahrával. Český forvard měl však smůlu, že hrál v týmu, jenž si mohl nechat o postupu do play-off jen zdát. Ve vyřazovacích bojích si během šesti sezon nezahrál ani jednou. 14 let od poslední medaile juniorů. Jak si dnes vedou Češi z bronzové dvacítky? Po sezoně 2010/11 z Floridy zamířil do Chicaga, kde však odehrál jen šest zápasů a většinu času strávil na farmě v Rockfordu. Poslední pokus prosadit se v NHL udělal v ročníku 2013/14, kdy zvládl deset utkání v dresu New Jersey Devils. Po sezoně se však vrátil do vlasti. Oleszovi patří s 349 zápasy 25. místo mezi hráči, kteří toho odehráli v dresu Floridy nejvíc v historii klubu. Se ziskem 132 kanadských bodů mu patří 25. příčka, s 57 nastřílenými góly je na 23. pozici a 11 vítězných gólů ho řadí na 20. místo. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Fleischmann (2011 – 2015) Tomáš Fleischmann měl slušně našlápnuto k tomu, aby se stal klubovou legendou Floridy, jenže v roce 2015 ho klub vytrejdoval do Anaheimu. Pak už to šlo s jeho kariérou v NHL prudce z kopce. Rodák z Kopřivnice se stal během draftu v roce 2002 kořistí Detroitu, který po něm sáhl ve druhém kole jako po 63. hráči v pořadí, ale první šanci zahrát si v NHL dostal až o tři roky později v dresu Washingtonu. Strávil tam šest sezon a v roce 2011 byl vytrejdován do Colorada odkud po sezoně zamířil na Floridu. Hned první rok v novém týmu mu vyšel báječně. V ročníku 2011/12 nevynechal jediné utkání v základní části soutěže a zaznamenal úctyhodných 61 bodů za 27 branek a 34 asistencí. Hodně dobře si vedl i v následující zkrácené sezoně, jenže v té následující přišel výkonnostní propad – v 80 duelech posbíral jen 28 bodů (8+20). Kde je jim konec? 3 bývalí čeští hokejisté z NHL, po nichž se slehla zem S Floridou se během čtyř let podíval jen jedenkrát do play-off. Bylo to před pěti lety a cesta Panterů tehdy skončila už v prvním kole po sedmizápasové sérii s New Jersey Devils. Navzdory poměrně krátkému působení na Floridě se zařadil Fleischmann se 145 kanadskými body na 22. místo v historické tabulce nejproduktivnějších hráčů. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Jágr (2015 - 2017) Jen něco málo přes dvě sezony strávil v dresu Floridy nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr, ale i tato krátká doba stačí na to, aby se stal jedním z nejvýznamnějších hráčů klubové historie. Džegr byl mezi Pantery vyexpedován v únoru roku 2015 poté, co s ním přestali počítat v New Jersey Devils, kde trávil stále méně času na ledě a byl se svou pozicí nespokojen. V ročníku 2014/15 stihl v novém klubu odehrát ještě 20 utkání a zazářil v nich ziskem 18 bodů (6+12), což přimělo manažery k nabídce nové smlouvy. Jak se ukázalo, byl to dobrý tah. Český veterán se stal v následující sezoně tahounem mužstva, které dovedl do play-off, v němž ovšem Panthers skončili už v prvním kole po porážce 2:4 od New Yorku Islanders. Jágr se však se ziskem 66 bodů (27+39) stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Bůh Ovečkin a 6 dalších aktivních hráčů, kteří nasbírali v NHL nejvíc bodů Po sezoně následoval podpis nového ročního kontraktu, ale v ročníku 2016/17 už se Jágrovi ani mužstvu už tolik nevedlo. Ostřílený matador nasbíral v základní části 46 bodů (16+30) a brány play-off zůstaly pro Pantery zavřené. I když Florida měla zájem o Jágra i před další sezonou, k dohodě nedošlo a nejslavnější Evropan v NHL nakonec zamířil do Calgary. Na jihovýchodním pobřeží Spojených států však za sebou zanechal výraznou stopu. V historické tabulce klubu je na deváté příčce podle průměrného počtu asistencí na zápas (0,448) a 32 kladných bodů v +/- bodování ho řadí dokonce na 13. místo. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Vokoun (2007 - 2011) Dlouhých osm let strávil brankář Tomáš Vokoun v Nashvillu, ale jen dvakrát se s klubem probojoval do play-off, kde pouť Predátorů skončila vždycky už v prvním kole. V NHL si však během angažmá v hlavním městě country music vypracoval skvělou pověst napříč celou soutěží. V roce 2007 se rozhodl změnit povětří a podepsal už jako hvězda smlouvu na Floridě. 10 českých gólmanů s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků v NHL V dresu Panterů strávil polovinu doby, kterou předtím působil v Nashvillu, ale během pouhých čtyř sezon se nesmazatelně zapsal do klubové historie, a to navzdory faktu, že ani jednou nepřivedl mužstvo do vyřazovacích bojů. V historických tabulkách brankářů Floridy Panthers mu patří třetí příčka v počtu odchytaných zápasů (248), třetí je také v počtu vychytaných vítězných utkání (101). Mezi gólmany, kteří nastoupili alespoň do stovky střetnutí, kraluje statistikám v procentuální úspěšnosti zákroků (92,3%) i v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,57). Foto: Profimedia.cz