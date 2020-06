Když se naštvou hodní kluci aneb 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL

I hokejisté, kteří používají hlavně tělo a pěsti, mohou někdy skórovat. A naopak borci, kteří se mezi mantinely spoléhají především na chytrou hlavu, šikovné ruce a rychlé nohy, občas někoho pořádně praští. Někdy se zkrátka stane, že se v NHL objeví bijci, od kterých se to nečeká. Přesně takové najdete v následujících kapitolách.

Wayne Gretzky vs. Neal Broten (1982) Na začátku 80. let minulého století už zářila nad celou NHL jasná hvězda Wayna Gretzkyho. Největší osobnost v historii světového hokeje se během kariéry dostala do potyčky s protihráčem jen zřídka. První souboj bez rukavic (shodil je jako první) absolvoval Gretzky v roce 1982, ale tvrdě narazil na svého vrstevníka Neala Brotena z Minnesoty, jemuž nedal ani jedinou ránu. Zvětšit video

Rob Ray vs. fanoušek Quebecu Nordiques (1992) Málokterému hráči v NHL se v 90. letech minulého století chtělo mít nějaké opletačky s Robem Royem. Šestý nejtrestanější hráč v historii soutěže měl pověst zákeřného a brutálního hovada, které nejdříve boxovalo a teprve potom (pokud vůbec) myslelo. Nemilovaní, šmejdi a prevíti aneb Nejvíce nenávidění hráči z každého týmu v NHL V roce 1992 se však našel idiot z řad fanoušků Quebecu Nordiques, který se během utkání dostal ke střídačce Buffala a začal nadávat právě Rayovi. Ani dva policisté nedokázali dostat nebožáka ze sevření kanadské mlátičky. Dostal aspoň dvacetkrát pěstí do palice a příště už nejspíš zůstal sedět na svém sedadle… Zvětšit video

Mariusz Czerkawski vs. P.J. Stock (1998) Korunní princ polského hokeje Mariusz Czerkawski byl na přelomu tisíciletí jednou z nejvýraznějších osobností New Yorku Islanders. Byl to skvělý bruslař s kreativními schopnostmi, který na ledě spoléhal na jiné atributy než na tvrdé pěsti. V roce 1998 však na něho v hromadné rvačce připadl jeden z největších bitkařů tehdejší éry NHL – Kanaďan P.J. Stock. S polským útočníkem by to asi nedopadlo moc dobře, ale nakonec mohl být rád, že se do souboje zapojili brankáři a on mohl na střídačku odjel po svých… Zvětšit video

Dan Cloutier vs. Tommy Salo (1998) Ve stejném utkání, v němž P.J. Stock zrušil Mariusze Czerkawskiho, si to rozdali i brankáři. Na straně Islanders byl švédský gólman Tommy Salo, kterému drtivě nařezal jeho kanadský protějšek Dan Cloutier. Když nechal potlučeného soka ležet na ledě, ještě se vydal provokovat ke střídačce Ostrovanů… Zvětšit video

Joe Sakic vs. Doug Gilmour (1999) Cože? Joe Sakic že se někdy na ledě popral? I když se tomu těžko věří, je to tak. V roce 1999 proti němu stál známý posměváček a provokatér Doug Gilmour, který však byl zřejmě pořádně zaskočený tím, jakým způsobem centr Colorada souboj vyřešil… Zvětšit video

Daniel Briere vs. Mike Comrie (2001) Málokdy se na ledě strhne pořádná bitka, jejímiž aktéry by byli podprůměrně fyzicky disponovaní hráči, kteří navíc vůbec nejsou rváči. V roce 2001 se to však přihodilo v utkání Phoenixu s Edmontonem, když do sebe bušili 175 centimetrů vysocí Daniel Briere a Mike Comrie. Milovníkům pěstních soubojů nabídli osvěžující podívanou. Zvětšit video

Zdeno Chára vs. Bryan McCabe (2004) Slovenský obránce Zdeno Chára nikdy nebyl programovým rváčem, protože jen málokdo se zdravým rozumem by si na více než dvoumetrového beka troufl. Pár takových se ovšem našlo. Nejpřekvapivějším „soupeřem“ mu byl téměř o dvacet centimetrů menší obránce Bryan McCabe. Chára si s ním ale pohrál jako kočka s myší a za pár vteřin bylo po všem. Zvětšit video

Sidney Crosby vs. Andrew Ference (2007) Sidney Crosby je všeobecně považován za jednoho z nejlepších hokejistů současnosti. Třiatřicetiletý Kanaďan dovedl Pittsburgh ke třem Stanley Cupům a rozhodně to není žádný rváč, který by nešel pro ránu daleko. Proto musel být v prosinci roku 2007 asi pořádně zaskočený tehdejší obránce Bostonu Bruins Andrew Ference, s nímž se Crosby pustil do pěstní výměny názorů, z níž si odnesl krvavý šrám na hlavě. Zvětšit video

Sam Gagner vs. Ryan Kesler (2008) V případě Sama Gagnera a Ryana Keslera nemůžeme mluvit o typických rváčích. Oba borci jsou rychlými a technickými hokejisty, které si kluby vybraly už v prvním kole draftu. Gagnera v roce 2007 Edmonton a Keslera o tři roky dříve Vancouver. Oba se do sebe ale pustili jako zkušení bijci. Zvětšit video