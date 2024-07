Když se dva kluby nemají moc v lásce. Toto je 8 nesmiřitelných rivalů v NHL

Část 1 / 9



Hokej je emotivním a kontaktním sportem a tyto dva faktory - spolu se skutečností, že všechny týmy v NHL spolu hrají během sezony až šestkrát (nepočítáme-li play-off) - způsobují, že mezi určitými protivníky vznikla naprosto speciální rivalita. V některých případech je stará desítky let, jindy má kořeny, jež sahají do poměrně nedávné minulosti. Třeba mezi Minnesotou Wild a Floridou Panthers jako by ani žádná rivalita neexistovala. Kluby nemají tak dlouhou historii a během soutěže na sebe narážejí - díky zařazení do svých divizí - jen minimálně. Zato celky s dlouhou historií, které spolu sehrály nespočet bitev o Stanley Cup, si rozhodně mají co vracet a rivalita mezi nimi je obrovská. Stačí si připomenout konec 90. let a nenávist mezi Detroitem a Coloradem. Dnes už to mezi Rudými křídly a Lavinami tak nejiskří, ale zase jsou tu jiné dvojice, pro které jsou vzájemné souboje maximálně vyhecované a rozhodčí to v nich nemívají vůbec lehké. V následujících kapitolách najdete osm největších soupeřů v NHL.

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers Střetnutí Pittsburghu s Philadelphií se říká „bitva o Pensylvánii". Toto „státní derby" je v NHL na programu od roku 1967, kdy se soutěž rozšířila o šest nových klubů. Rivalita nabrala na intenzitě zásluhou čtvrtfinále play-off v roce 2012, v němž došlo ke spoustě incidentů na ledě i mimo něj, které vyústily v řadu vyloučení, suspendací a pokut. Flyers vedli už 3:0 na utkání, ale Penguins dokázali sérii zdramatizovat a snížili na 2:3, když ve čtvrtém utkání na hřišti Philadelphie deklasovali soupeře 10:3. Letci však sérii ukončili v šestém střetnutí, ve kterém rozhodčí rozdali 309 trestných minut, a šli dál. V minulosti byla rivalita mezi těmito celky považována za největší v NHL.

Boston Bruins – Montreal Canadiens Soupeření Bostinu Bruins a Montrealu Canadiens je považováno za jednu z největších rivalit v hokejovém světě. Tyto dva týmy, které patří mezi šestici původních klubů v NHL (Original Six), spolu sehrály více utkání než kterékoli jiné dva celky v historii NHL. V play-off se utkaly ve 34 sériích ve 171 zápasech, což je o 11 sérií a o 60 zápasů více než dva další týmy Original Six - Detroit Red Wings a Toronto Maple Leafs. Devětkrát ve vyřazovacích bojích rozhodoval o vítězi série až sedmý duel, což je historický rekord NHL.

Colorado Avalanche – Detroit Red Wings V sérii play-off Colorada s Detroitem v roce 1996 si usmyslel hráč Colorada Claude Lemieux, že by bylo zábavné roztříštit hlavu Chrise Drapera o mantinel a svůj nápad také zrealizoval. Poté, co se probral z bezvědomí, potřeboval po jeho šíleném zákroku centr Detroitu pomoc plastických chirurgů, aby jeho obličej opět připomínal člověka. Měl zlomenou čelist, přeražený nos a lícní kost. Těžký otřes mozku dostal od Lemieuxe jako bonus. Podle mnohých expertů a fanoušků už nešlo o faul, ale rovnou o pokus o vraždu. 11 kanadských hokejistů, kteří patří do prestižního Triple Gold Clubu. Přidají se ještě někdy další? Tento incident pak vedl k sérii konfrontací na ledě během zápasu 26. března 1997, včetně hromadné rvačky na konci první třetiny, v níž Draperův nejlepší přítel Darren McCarty, Draperův brutálně zmlátil Lemieuxe. K vidění byl také drsný souboj brankářů mezi Patrickem Royem a Mikem Vernonenm . Tyto události byly hlavními důvody pro extrémní zintenzivnění rivality mezi Detroitem a Coloradem, která je považována za jednu z největších a nejkrvavějších rivalit v historii NHL a dokonce všech sportů.

New York Islanders – New York Rangers Je to něco jako rivalita mezi fotbalovou Spartou a Slavií. Dva kluby z jednoho města, které mají tradici dlouhou jako týden před výplatou, a jejichž fanoušci se ze srdce nenávidí. Hvězdy a legendy. 10 nejlepších hráčů v historii New Yorku Islanders Vrcholem jejich soupeření byl rok 1979, kdy obránce Islanders Denis Potvin trefil ofenzivní hvězdu Rangers Ulfa Nilssona. Jeho brusle uvízla v rýze v ledu a švédská hvězda si zlomila kotník. Fanoušci Jezdců tehdy zuřili a tribuny skandovaly „Potvin sucks!" Od té doby se přívrženci obou klubů k smrti nesnášejí a tato nenávist se dědí už přes čtyři desetiletí z otce na syny.

Edmonton Oilers – Calgary Flames I když je dnešní rivalita dvou kanadských klubů jen stínem toho, čím bývala v minulosti, zápasy Olejářů a Plamenů stále patří mezi nejvyhrocenější v NHL. Nenávist fanoušků pramení z roku 1980, kdy spolu jejich týmy svedly bitvu o Stanley Cup. Dodnes jsou vzájemné duely nabité emocemi a vyprodaná hlediště v obou městech očekávají za každou cenu vítězství svých barev.

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals Více než kterákoli jiná rivalita v NHL je tato založena na dvou individualitách – Alexandru Ovečkinovi a Sidney Crosbym. Od té doby, co hrají v NHL, se fanoušci i zástupci médií vášnivě přou o to, kdo z nich je nejlepším hráčem. Soumrak bitkařů? V zámoří si na notorické rváče chtějí došlápnout Pokaždé, když se Washington s Pittsburghem potká na ledě, je to zápas, v němž to pořádně jiskří a duní mantinely. Fanoušci Capitals byli až do roku 2018 docela frustrovaní, protože Penguins v předchozích dvou sezonách pokaždé vyřadili jejich celek ve druhém kole play-off, načež pak dokráčeli až k zisku Stanley Cupu. Před šesti lety to ale bylo přesně naopak - klub z hlavního města přehrál Tučňáky ve druhém kole a následně vybojoval poprvé nejcennější hokejový grál.

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs Mezi šestici původních týmů NHL, které tvoří tzv. „Original Six", patří i Toronto a Montreal. Hráči Habs a Leafs svedli během stovky let bezpočet soubojů a bez ohledu na to, který tým je v dané sezoně silnější, vždycky jde o vyrovnané zápasy. Bylo jich už přes osm set. Oba kluby se potkaly šestnáctkrát v sériích play-off a šestkrát na sebe narazily ve finále Stanley Cupu. To už je nějaká historie, v níž se rivalita musí zákonitě projevit. Další rozměr tomuto souboji dává i fakt, že jde o centra dvou rozličných jazykových oblastí - Montreal je frankofonní a Toronto anglofonní.

Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks Rivalita mezi Vancouverem a Chicagem není příliš stará, ale to neznamená, že je slabá jako čaj. Nenávist klubů a fanoušků má kořeny v sezonách, kdy na sebe oba týmy narážely pravidelně v play-off. Nezapomenutelné! 7 legendárních sedmých zápasů, které rozhodovaly o vítězi Stanley Cupu Úspěšnější byli v letech 2009 a 2010 Blackhawks, další rok jim to Kanaďané vrátili a vymetli Chicago z vyřazovacích bojů na své cestě do finále. Bylo to však jen o chlup. Vancouver vedl v sérii 3:0, ale Černí jestřábi se zmátořili, srovnali na 3:3 a o vítězství Canucks nakonec rozhodovalo až prodloužení sedmého utkání. To už je pořádný důvod k rivalitě, která trvá až do dnešních dnů.