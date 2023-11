Když se daří v bojích o zlato. 5 Čechů, kteří posbírali nejvíc bodů ve finálových zápasech mistrovství světa

Čeští hokejisté vybojovali na světových šampionátech šest zlatých medailí. Jen jednou ve finále padli. Do statistik závěrečných zápasů se bodově zapsala řada tuzemských borců. Jména pěti nejproduktivnějších najdete v následujících kapitolách.

Martin Ručinský zářil ve finále světového šampionátu v roce 2005 ve Vídni. V souboji s Kanadou nejprve přihrál na úvodní gól Václava Prospala a ve 44. minutě dával na 2:0. Skóroval i v roce 1999 v Norsku, kde se trefil během první finálové bitvy do sítě Finů.

Autor vítězného nájezdu ze semifinálové bitvy s Kanadou v Naganu řídil úspěch českého týmu i ve finále ve Vídni. V souboji s javorovými listy si Robert Reichel připsal dvě asistence, přihrál na druhý gól Roberta Langa, asistoval také u poslední trefy Jiřího Kučery a definitivně pojistil první zlatou medaili. Do statistik se zapsal i v Petrohradu, kde rozhodl o výhře nad Slováky. Ti sice stáhli nepříznivý výsledek a snížili na 3:4, minutu a dvě vteřiny před koncem ale pojistil triumf právě Reichel.

Pokračování 6 / 6

Jaromír Jágr - 3 body

Co by to bylo za výběr bez Jaromíra Jágra. Dvojnásobný mistr světa si ve finálových bitvách připsal tři nahrávky. Ve Vídni asistoval u první branky Václava Prospala i u druhého gólu Martina Ručinského. V Německu nahrál Jakubu Klepišovi, který otevřel už po dvaceti vteřinách finálovou bitvu s Ruskem. Je jediným z tohoto seznamu, který ještě stále oficiálně neukončil kariéru.

Foto: Profimedia.cz