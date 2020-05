Když Real Madrid v Lize mistrů skolil Spartu. Toto je 5 hráčů, kteří v sezoně 2001/02 překonali Petra Čecha

Sparta sehrála s Realem dva zápasy v ročníku 2001/02 v Lize mistrů. Doma padla po boji 2:3 a v odvetě na Santiago Bernabeu prohrála 0:3. V obou případech se ve sparťanské brance objevil Petr Čech, kterého překonalo celkem pět hráčů Bílého baletu. Kteří to byli? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Fernando Morientes

Hrdinou úvodního zápasu na Letné byl Fernando Morientes. Bývalý útočník španělské reprezentace dal Spartě dva góly a Realu vystřelil tři body. Poprvé překonal bezmocného Čecha v 36. minutě, kdy dával po Salgadově centru na 2:1, podruhé udeřil sedmnáct minut před koncem, to doklepl do prázdné brány míč po střele Carlose. Real se dostal do vedení 3:2, které už uhájil.

Foto: Profimedia.cz