Když řádí Zubatá aneb 14 největších tragédií ve sportovní historii

Italský stroj Fiat G212CP vletěl do bouře, v níž byla nulová viditelnost. Piloti museli sestoupit pod mraky, ale při tomto manévru letadlo havarovalo, když narazilo do stěny baziliky na vrcholu kopce. Podle italských vyšetřovatelů způsobilo nehodu několik faktorů – nízká oblačnost, porouchané palubní rádio a chyby v navigaci.

Policie dnes dělá běžně razie na pokojích cyklistů během závodů a za doping padají tvrdé tresty. Přesto se dopuje dál. Od začátku roku 2003 během následujících 13 měsíců postihl osm špičkových cyklistů infarkt. Čtyři z nich neměli ještě ani 24 let. To jen těžko byla náhoda.

Říká se, že sport a politika se nemá míchat dohromady. V roce 1972, během olympiády v Mnichově, to však zdaleka neplatilo a skončilo to katastrofou. Jedenáct sportovců zastřelilo komando palestinské teroristické skupiny nazvané Černé září.

1982 - Lužniky

V říjnu to bude 37 let, co došlo k jedné z největších tragédií na fotbalových stadionech v historii. Svět se však o celém jejím rozsahu dozvěděl až o mnoho let později. A dodnes neví všechno. Sovětský svaz v roce 1982 smrt téměř sedmi desítek lidí dokonale ututlal.

Bylo 20. října 1982 a na tehdejším moskevském Centrálním stadionu V.I. Lenina v Lužnikách se hrálo šestnáctifinále Poháru UEFA mezi místním Spartakem a nizozemským Haarlemem. Utkání vyhráli domácí 2:0, ale nebyla to výhra Spartaku, kvůli níž vešlo do historie.

Za stavu 1:0 se už před koncem zápasu hrnuly davy diváků k východům. Byla zima, větrno, začalo drobně sněžit, tvořilo se náledí a lidé se chtěli dostat co nejdříve do metra a pak domů. Problém byl v tom, že organizátoři vtěsnali asi 15 tisíc fanoušků na tribunu C, která byla narvaná k prasknutí a dalo se z ní odejít jen jediným úzkým východem po namrzlých a kluzkých schodech.

Tragédie mohla podle pozdějších výpovědí začít dvěma způsoby. Jedna verze mluví o dívce, která pod schody upadla, lidé za ní se zastavili a chtěli jí pomoci, jenže davy za nimi je tlačily stále dopředu, až masa diváků prorazila zábradlí a lidé začali padat z tribuny dolů na beton nebo skončili ušlapaní pod nohama tisícihlavého zástupu.

Podle druhé verze může za neštěstí branka Sergeje Ševcova na 2:0, po níž se fanoušci odcházející ze stadionu otočili a chtěli zpátky do ochozů, ale smetl je dav lidí, kteří mířili opačným směrem. Výsledek? Oficiálně 66 mrtvých, převážně mladých, a více než šest desítek zraněných. Neoficiálně se dodnes hovoří o stovkách obětí.