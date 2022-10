Když přijel Bayern. 5 hvězd, které bavorský velkoklub přivezl v roce 2013 do Plzně

V minulém kole základní skupiny Ligy mistrů Plzeň prohrála na půdě Bayernu 0:5. Tedy stejně jako v roce 2013. V domácí odvetě ale tehdy Viktorka předvedla úplně jiný výkon a prohrála jen 0:1. Bavorský velkoklub před lety přivezl do Plzně našlapaný tým. Vybrali jsme z něj pět největších hvězd – jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Šestatřicetiletý německý gólman byl svého času považován za nejlepšího brankáře planety. Do Mnichova přišel v roce 2011 z konkurenčního Schalke a bránu Bayernu hájí doteď. Mistr světa z roku 2014 a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů proti Plzni odchytal i nedávný zápas v Mnichově.

Další z legend Bayernu Mnichov i německé reprezentace. Osmatřicetiletý Philipp Lahm odehrál za bavorský velkoklub téměř celou kariéru, během které si jen krátce odskočil do Stuttgartu. Stejně jako Neuer byl v roce 2014 členem zlaté německé party na mistrovství světa, o rok dříve oba ovládli i Ligu mistrů. Bývalý vynikající krajní obránce ukončil kariéru v roce 2017.

Parádní kariéru má za sebou taky Bastian Schweinsteiger. Bývalý německý záložník hrál za Bayern do roku 2015, kdy zamířil do Manchesteru United. S bavorským celkem vyhrál v roce 2013 Ligu mistrů, úspěchy sbíral i na reprezentační úrovni. Kariéru ukončil v roce 2019 v zámořském Chicagu.

Franck Ribéry

Devětatřicetiletý francouzský křídelník přišel do Bayernu v roce 2007 z Marseille a v Mnichově vydržel dlouhých dvanáct let. Poté byl ve Fiorentině a v loňském roce zamířil do Salernitany. Před pár dny ale oznámil, že kvůli zdravotním problémům ukončí kariéru.

