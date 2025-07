Když porážka střídá porážku. Jen těchto 9 trenérů „dokázalo“ v české lize prohrát přes 100 zápasů

Devět trenérů v české nejvyšší soutěži dosud pokořilo nelichotivou metu stovky prohraných utkání. Není to však proto, že by byli tak špatní, protože řadu z nich najdeme i mezi těmi, kteří mají na kontě nejvyšší počet vítězství. Jen prostě strávili v ligové soutěži hodně času. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Mezi srpnem 2014 a stejným měsícem v následujícím roce byl podruhé trenérem Plzně, když ve Viktorce nahradil Dušana Uhrina mladšího. V roce 2015 tým dovedl k titulu, jenže na začátku dalšího ročníku nezvládl boj o postup do Ligy mistrů proti Maccabi Tel Aviv, na domácí scéně Plzeň nevyhrála proti Dukle, Slovácku ani Teplicím, s nimiž ztratila dvougólový náskok a Koubek tak po remíze 2:2 dostal padáka. Ve funkci ho nahradil Karel Krejčí. Do Plzně se jako hlavní trenér vrátil potřetí v létě 2023. Jeho ligová bilance čítá 318 odtrénovaných utkání, z nichž 138 vyhrál a 106 prohrál.

Pokračování 5 / 10

6. Luboš Kozel – 112 porážek

Luboš Kozel strávil převážnou část hráčské kariéry ve slávistickém dresu a v Edenu začínal dělat u B týmu také první trenérské krůčky. Od roku 2009 byl dlouhých sedm let věrný pražské Dukle, dokonce ho nezviklala ani nabídka Plzně, která hledala náhradu za Pavla Vrbu.

Po sezoně 2015/16 ale na Julisce skončil a odešel k reprezentačnímu výběru do 18 let. V roce 2020 se ujal Baníku, odkud se přes tříleté angažmá v Liberci dostal do současného působiště v Jablonci, kde zažívá možná nejpovedenější část své trenérské dráhy. V nejvyšší české lize vedl své týmy do 320 utkání - 114 jich bylo vítězných, ze 112 odcházel jako poražený.

Foto: Profimedia.ct