Když padla magická částka. 3 hráči, za které Slavia zaplatila 100 milionů korun

Nicolae Stanciu

Když jej během ročníku 2017/18 kupovala Sparta, zaplatila za něj necelých sto milionů. Nicolae Stanciu, který si s Rumuny zahrál i na letošním EURU, poté zamířil do Saúdské Arábie, následně se ovšem vrátil zpátky do Prahy. Na však na Letnou, ale za sto milionů korun do Edenu. Ve Slavii zářil, zahrál si Ligu mistrů, získal dva tituly. Před dvěma lety odešel do Číny, od té doby se ovšem už několikrát spekulovalo o jeho možném návratu.

