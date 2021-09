Když město slaví v jednom roce fotbalový i hokejový titul. Znají to jen fanoušci v Praze, Ostravě a Plzni

Obrázek, který si mnoho hokejových fanoušků dobře pamatuje. Pohár pro vítěze hokejové extraligy na jaře v roce 2013 vyválčili po úchvatné finálové sérii se Zlínem hráči Plzně. O pár týdnů později je napodobili fotbalisté Viktorie. (Foto: Profimedia.cz)

Naposled se takto radovali v Plzni. Tamní hokejisté v nervydrásajícím finále zdolali před osmi lety Zlín, o nějaký čas později se v podobně dramatickém závěru první ligy radovali i fotbalisté.

Radost v západočeské metropoli mohla vypuknout naplno, tím spíš, že budoucnost rozhodně nevylučuje podobný úspěch. V Plzni ale nebyli první, kdo mohl slavit dva tituly z nejpopulárnějších sportů v jedné sezoně. Kde se v minulosti něco takového povedlo? Pojďme si to připomenout.

1990, 1993, 2000, 2007 Praha (Sparta)

Sparta v devadesátých letech fotbalové lize dominovala, mistrem samostatné soutěže nebyla jen v roce 1996. V roce 2000 vyhrála s pohodovým osmibodovým náskokem. To hokejisté na triumf čekali pěkně dlouho – až do chvíle, kdy narušili vsetínskou hegemonii. Pětinásobného mistra porazili nečekaně hladce ve třech zápasech.

Podobný kousek se pak Spartě povedl i v roce 2007, kdy zdolala ve finále Pardubice a posléze triumfovala i ve fotbalové lize. O něco vousatější byl úspěch ještě z federálních soutěží, konkrétně z roku 1990, a také z úplně posledního ročníku 1992/93.

Pro úplnost ještě dodejme, že v ročníku 1953/54 dobyl titul v hokejové lize tehdejší klub Sparta Praha Sokolovo a v roce 1954 byli úspěšní i jejich fotbaloví jmenovci. Tehdy se ovšem hrálo po „skvělém“ sovětském vzoru systémem jaro – podzim.

2008, Praha (Slavia)

I tento dvojboj je relativně čerstvý. Fotbalová Slavia, které se dlouho přezdívalo „věčně druhá“, získala v sezoně 2007/08 s tříbodovým náskokem titul. K němu jí mohli gratulovat i hokejisté, ti už tou dobou měli mistrovské oslavy za sebou. Ve finále přetlačili až v sedmém zápase Karlovy Vary. O rok později mělo finále opačný průběh, jinak by se Slavia z dvojitého titulu radovala dvakrát po sobě, což by byl unikát.



Bouřlivé oslavy titulu fotbalové Slavie. V roce 2008 podobně slavili i hokejisté ze stejného klubu. (Foto: Profimedia.cz)

1981, Ostrava (Vítkovice, Baník)

Hokejisté Vítkovic si v sezoně 1980/81 zaknihovali svůj druhý (a zatím poslední) titul. V lize se tehdy hrálo bez remíz, nerozhodné utkání šlo do prodloužení, případně do nájezdů. Poražený nebral ani bod. Pokud by platilo pravidlo remíz, skončily by Vítkovice až druhé, takto získaly s dvoubodovým náskokem titul.

Fotbalisté Baníku vyhráli ligu shodou okolností také s dvoubodovým náskokem. A to podruhé za sebou! Pikantní je, že o pět let později se z triumfu radovaly i Vítkovice, jejichž hokejoví kolegové ovšem tou dobou (úspěšně) bojovali o návrat mezi ligovou elitu...

Možní čekatelé

Výčet triumfujících měst nemusí být úplný. Vždyť Liberec dokázal, že je schopen dobýt fotbalový titul a i v hokeji už se mu to podařilo. Teď jde jen o to, aby se ve městě pod Ještědem vedlo v jediné sezoně výjimečně oběma týmům.

Své zástupce v nejvyšších soutěžích mělo i Brno. Hokejisté Komety už se v minulých letech šampiony stali, fotbalová Zbrojovka však sestoupila do druhé nejvyšší soutěže, takže v Brně je dvojí titul momentálně jen zbožným přáním a možná otázkou budoucnosti.

To České Budějovice zřejmě mohou o prvenství - byť jen v jedné z nejpopulárnějších nejvyšší soutěží - jen snít. Stejně tak je nereálné, že by se z „dablu“ radovali ve Zlíně. Podobně jsou na tom i v Mladé Boleslavi.

Nicméně sport je vrtkavý, takže kdo ví, jak na tom ligové soutěže budou za pár let? Vždyť to není až tak dávno, co fotbalová Plzeň pendlovala mezi první a druhou ligou a hokejisté byli rádi za účast v play-off...