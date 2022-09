Když „loupí" Viktorka na Hané. 6 hráčů, kteří v uplynulých 10 letech přestoupili z Olomouce do Plzně

Plzeňská Viktorka ráda loví posily na Hané. V uplynulých deseti letech z Olomouce přetáhla na západ Čech šest kvalitních fotbalistů. Jejich jména, okolnosti přestupů a osudy najdete v následujících kapitolách.

Václav Jemelka S krátkou přestávkou uprostřed loňského roku, kdy jeho tržní hodnota klesla, si drží Václav Jemelka stabilní cenu jednoho milionu eur už od léta roku 2019. Olomoucký odchovanec, který už také oblékl reprezentační dres, se loni v létě vrátil z hostování v belgickém Leuvenu a stal se (opět) pilířem zadních řad hanáckého celku. I aktuální ročník odstartoval v dresu Sigmy, ale v polovině srpna se stal posilou Plzně, kde podepsal smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Šimon Falta Olomoucký odchovanec Šimon Falta se do Plzně přestěhoval z Hané loni v lednu, ale poté, co klub převzal kouč Michal Bílek, vypadl ze sestavy a převážnou část minulého ročníku strávil na hostování v Baníku Ostrava. Devětadvacetiletý obránce, jenž má kontě dva reprezentační starty, má v Plzni podepsanou smlouvu do konce nadcházející sezony, na západě Čech už si ale zřejmě nezahraje. Viktorka ho poslala na hostování do Zbrojovky a nováčkovi nejvyšší soutěže pomáhá s udržením mezi tuzemskou elitou. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Kalvach Za transfer defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha zaplatila Plzeň v roce 2019 Olomouci okolo 15 milionů korun. Kreativní fotbalista dosud v nejvyšší soutěži odehrál 157 zápasů, ve kterých dal devět gólů a přidal 18 nahrávek. Jeho plzeňská bilance čítá 98 utkání, sedm branek a 15 asistencí. Viktorka okolo něho kroužila delší čas a vytrvalost se vyplatila. Z Kalvacha se stal jeden z klíčovým mužů západočeského. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Chorý Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Na začátku aktuálního ročníku je ve skvělé formě a v sedmi duelech už dal tři branky. Foto: Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia

Tomáš Hořava Rodák z Brna začínal v Drnovicích, krátce působil ve Zbrojovce a od roku 2003 byl v Olomouci. Na Hané nabral Tomáš Hořava první ligové zkušenosti a postupně se z něj stal jeden ze základních stavebních kamenů hanáckého týmu, s nímž získal i ligový pohár a Superpohár. Za Olomouc odehrál sedm ligových sezon a v roce 2013 přestoupil do Plzně, se kterou získal tři tituly a zahrál si Ligu mistrů. Také se dostal do reprezentace. Po sezoně 2020/21 pověsil kopačky na skobu a vydal se do sportovního důchodu. Foto: Profimedia.cz