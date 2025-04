Když jen hattrick nestačí. 14 českých hokejistů, kteří dali v jednom zápase NHL 4 góly

Spousta hráčů sní o tom, že se propracují do NHL a poznají radost ze vstřeleného gólu v elitní lize. Splní se to jen některým z nich. Pár šťastných nastřílí během kariéry jeden či více hattricků a několik borců zažije výjimečný zápas, v němž nasází čtyři či více branek.



Část 1 / 15



Dát v jenom utkání čtyři góly, to už je výkon, který stojí za zvednutí palce či obočí. Pokud to dokáže hokejista v NHL, pak vejde do historie soutěže. Dosud se to podařilo čtrnácti českým hráčům. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 15 Miroslav Fryčer (Toronto Maple Leafs) Zápas: Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 11:9

Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování

Datum: 8. ledna 1986

Věk: 26 let

Pokračování 3 / 15 Jiří Hrdina (Calgary Flames) Zápas: Calgary Flames - Hartford Whalers 6:3

Bilance: 4 body (4+0), +3 body v +/- bodování

Datum: 7. listopadu 1988

Věk: 30 let

Pokračování 4 / 15 Vladimír Růžička (Boston Bruins) Zápas: Boston Bruins – Pitttsburgh Penguins 6:3

Bilance: 5 bodů (4+1), +3 body v +/- bodování

Datum: 9. února 1992

Věk: 28 let

Pokračování 5 / 15 Petr Nedvěd (Pittsburgh Penguins) Zápas: Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 9:4

Bilance: 5 bodů (4+1), +3 body v +/- bodování

Datum: 5. března 1996

Věk: 24 let

Pokračování 6 / 15 Jaroslav Svejkovský (Washington Capitals) Zápas: Buffalo Sabres - Washington Capitals 3:8

Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování

Datum: 13. dubna 1997

Věk: 20 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) Zápas: Pittsburgh Penguins – New York Rangers 8:6

Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování

Datum: 14. října 2000

Věk: 28 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 Radek Dvořák (New York Rangers) Zápas: New York Islanders – New York Rangers 4:6

Bilance: 4 body (4+0), +3 body v +/- bodování

Datum: 29. března 2001

Věk: 24 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 Jiří Dopita (Philadelphia Flyers) Zápas: Philadelphia Flyers – Atlanta Trashers 7:4

Bilance: 5 bodů (4+1), +4 body v +/- bodování

Datum: 8. ledna 2002

Věk: 33 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 15 Patrik Eliáš (New Jersey Devils) Zápas: New Jersey Devils – New York Islanders 6:0

Bilance: 5 bodů (5+0), +4 body v +/- bodování

Datum: 30. března 2003

Věk: 26 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 Martin Havlát (Ottawa Senators) Zápas: Buffalo Sabres - Ottawa Senators 4:10

Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování

Datum: 2. listopadu 2005

Věk: 24 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Jan Bulis (Montreal Canadiens) Zápas: Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens 3:5

Bilance: 4 body (4+0), +3 body v +/- bodování

Datum: 25. ledna 2006

Věk: 27 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Tomáš Hertl (San Jose Sharks) Zápas: San Jose Sharks – New York Rangers 9:2

Bilance: 4 body (4+0), +3 body v +/- bodování

Datum: 9. října 2013

Věk: 19 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 David Pastrňák (Boston Bruins) Zápas: Boston Bruins – Anaheim Ducks 4:2

Bilance: 4 body (4+0), +1 bod v +/- bodování

Datum: 14. října 2019

Věk: 23 let Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Jakub Vrána (Detroit Red Wings) Zápas: Detroit Red Wings – Dallas Stars 7:3

Bilance: 4 body (4+0), +4 body v +/- bodování

Datum: 22. dubna 2021

Věk: 25 let Foto: Profimedia.cz