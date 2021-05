Když jen hattrick nestačí. 14 českých hokejistů, kteří dali v jednom zápase NHL 4 góly

Pokud dá někdo v NHL v jednom zápase čtyři góly, nesmazatelně se zapíše do historie slavné soutěže. Tento skvělý kousek už se povedl i čtrnácti českým hokejistům. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Zápas : Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 11:9 Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování Datum : 8. ledna 1986 Věk : 26 let

Zápas : Calgary Flames - Hartford Whalers 6:3 Bilance: 4 body (4+0), +3 body v +/- bodování Datum : 7. listopadu 1988 Věk : 30 let

Zápas : Boston Bruins – Pitttsburgh Penguins 6:3 Bilance: 5 bodů (4+1), +3 body v +/- bodování Datum : 9. února 1992 Věk : 28 let

Zápas : Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 9:4 Bilance: 5 bodů (4+1), +3 body v +/- bodování Datum : 5. března 1996 Věk : 24 let

Zápas : Buffalo Sabres - Washington Capitals 3:8 Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování Datum : 13. dubna 1997 Věk : 20 let

Zápas : Pittsburgh Penguins – New York Rangers 8:6 Bilance: 4 body (4+0), +2 body v +/- bodování Datum : 14. října 2000 Věk : 28 let

Radek Dvořák (New York Rangers)

Zápas: New York Islanders – New York Rangers 4:6

Bilance: 4 body (4+0), +3 body v +/- bodování

Datum: 29. března 2001

Věk: 24 let

Foto: Profimedia.cz