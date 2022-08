Když je na prvním místě příroda. 8 nejekologičtějších sportovních komplexů na světě

Maracaná

Řečeno slovy Jiráskovy mýtické kněžny Libuše – sláva stadionu Maracaná se dotýká hvězd. Před šesti roky se v Brazílii po čtyřiašedesáti letech znovu konalo fotbalové mistrovství světa a jeho chloubou byl stejný svatostánek jako v polovině minulého století.

Stadion prošel rekonstrukcí, která stála přes 200 milionů dolarů. To vše, aniž by byl stařičký fotbalový chrám zničen nebo doznal zásadních vizuálních změn. Vnější fasáda zůstala zachována, ale přesto se z něj stala supermoderní aréna, v níž jsou staré a nové části stavby dokonale propojené. Co se však změnilo zásadně, to je hospodaření s energií. Komplex byl přebudován tak, aby jí spotřebovával co nejméně a byl prakticky soběstačný.

Charakteristická, téměř kruhovitá střecha, která určuje tvar stadionu, je po úpravách vzdušnější a světlejší než bývala. Tribuny posunuli architekti o třináct metrů blíž k hrací ploše, což ještě zlepšilo už tak fantastickou atmosféru, kterou byla aréna vždycky proslulá.

Rekonstrukcí prošly veškeré vnitřní prostory – restaurace, salonky, kabiny i toalety. Stavba hostila dvě léta po fotbalovém šampionátu ještě jednu velkolepou sportovní akci. V roce 2016 byla pilířem letních olympijských her.

Foto: Profimedia.cz