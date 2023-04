Když je malá země fotbalovou velmocí. Toto jsou 4 nejdražší chorvatští hráči současnosti

V roce 2018 na šampionátu v Rusku senzačně dokráčeli až do finále, kde se museli sklonit před nabušenou reprezentací galského kohouta. Že to nebyl náhodný úspěch, potvrdili Chorvaté před pár měsíci na mistrovství světa v Kataru. V souboji o bronz přehráli Maroko a opět si na krk pověsili medaile.

1. Joško Gvardiol (RB Lipsko) – 75 milionů eur

Asi nikoho nepřekvapí, že chorvatský zadák Joško Gvardiol dostal přezdívku „Pep“ podle španělského kouče Pepa Guardioly. Jestli jednou bude stejně slavný, to je zatím otázka s velkým otazníkem, předpoklady k tomu ale má.

„Pokud nebude ve dvaceti letech pevnou součástí chorvatské seniorské reprezentace, měl by za to jít někdo do vězení,“ prohlásil před lety jeho trenér Dalibor Poldrugac z akademie Dinama Záhřeb, kde vyrostl. Tato slova dost jasně vypovídají o jeho potenciálu a talentu a dnes už víme, že nikdo do vězení jít nemusí, protože v 21 letech má Gvardiol na kontě už 21 utkání v chorvatském dresu.

Vzorem nadaného Balkánce je Virgil van Dijk a jednou by to rád dotáhl stejně daleko. Je to fyzicky i technicky velmi zdatný hráč a trenéři se rozplývají nad jeho charakterem a pracovní morálkou. Portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 75 milionů eur a vypadá to, že na jeho přestupu Lipsko brzy pěkně zbohatne.

Foto: Profimedia.cz