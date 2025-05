Když je malá země fotbalovou velmocí. Toto jsou 3 nejdražší chorvatští hráči současnosti

V roce 2018 na šampionátu v Rusku senzačně dokráčeli až do finále, kde se museli sklonit před nabušenou reprezentací galského kohouta. Že to nebyl náhodný úspěch, potvrdili Chorvaté před třemi lety na mistrovství světa v Kataru. V souboji o bronz přehráli Maroko a opět si na krk pověsili medaile.

Před aktuální sezonou se vrátil do Allianz Areny, kde měl velkou šanci se propracovat do sestavy, ale měl smůlu na zranění a zdravotní komplikace, kvůli nimž promarodil skoro pět měsíců. Přesto stačil odehrát 13 bundesligových utkání, ve kterých zaznamenal dvě asistence a radoval se po roce opět z titulu v nejvyšší soutěži. Kromě toho šestkrát nastoupil v Lize mistrů. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na 28 milionů eur. V Bayernu má podepsanou smlouvu do roku 2029.

Už jako velmi mladý – v devíti letech – odešel obránce Josip Stanišič do Německa, konkrétně mnichovského klubu TSV 1860. Odtud se pak přes angažmá ve Fürstenfeldbrucku dostal v 17 letech do Bayernu, kde prošel dorosteneckými týmy a posléze hrál v rezervním celku. Do nadupaného prvního týmu se však neprotlačil, takže v minulé sezoně hostoval v Bayeru Leverkusen, kterému pomohl k zisku mistrovského titulu.

1. Joško Gvardiol (Manchester City) – 75 milionů eur

Asi nikoho nepřekvapí, že chorvatský zadák Joško Gvardiol dostal přezdívku „Pep“ podle španělského kouče Pepa Guardioly. Jestli jednou bude stejně slavný, to je zatím otázka s velkým otazníkem, předpoklady k tomu ale má.

„Pokud nebude ve dvaceti letech pevnou součástí chorvatské seniorské reprezentace, měl by za to jít někdo do vězení,“ prohlásil před lety jeho trenér Dalibor Poldrugac z akademie Dinama Záhřeb, kde vyrostl. Tato slova dost jasně vypovídají o jeho potenciálu a talentu, a dnes už víme, že nikdo do vězení jít nemusí, protože ve 23 letech má Gvardiol na kontě už 41 utkání a tři góly v chorvatském dresu.

Vzorem nadaného Balkánce je Virgil van Dijk a jednou by to rád dotáhl stejně daleko. Je to fyzicky i technicky velmi zdatný hráč se silným charakterem a dobrou pracovní morálkou. Portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 75 milionů eur, předloni v létě však přestupoval z Lipska do Manchesteru City za trenérem Pepem Guardiolou za 90 milionů eur.

Foto: Profimedia.cz