Když hrůzou ztichne stadion. 11 nejděsivějších momentů v historii NHL

2020: Srdeční kolaps Jaye Bouwmeestera

Zatím poslední děsivý moment zažila NHL letos v únoru, kdy během utkání Anaheimu se St. Louis zkolaboval hostující obránce Jay Bouwmeester. Šestatřicetiletý vítěz Stanley Cupu z roku 2019 a člen Triple Gold Clubu se během první třetiny zhroutil na střídačce poté, co odehrál 80 vteřin dlouhé střídání. Záchranáři museli použít k oživování defibrilátor, aby obnovili srdeční činnost. Po převozu do nemocnice mu doktoři voperovali do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který hlídá srdeční rytmus.