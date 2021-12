Když hořela obrana. Připomeňte si 10 zápasů Plzně v evropských pohárech, v nichž inkasovala 4 a více gólů

Viktorka schytala v evropských pohárech několik pořádných výprasků, na které by fanoušci nejraději navěky zapomněli. Aby se tak nestalo, deset posledních zápasů, ve kterých Plzeň dostala alespoň čtyři branky, si můžete připomenout v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Viktorka se na jaře v sezoně 2013/14 přesunula z Ligy mistrů do Evropské ligy a v úvodním kole přešla přes Šachtar Doněck. Pak ale narazila na Lyon a ten českému týmu vystavil stopku. Přitom v prvním duelu plzeňští už po dvou minutách díky Tomáši Hořavovi vedli, nakonec ale prohráli 1:4. V domácí odvetě Viktorka vyhrála, výsledek 2:1 jí ale na postup nestačil.

Pokud Plzeň chtěla pomýšlet na postup ze základní skupiny Evropské ligy v sezoně 2016/17, musela v Římě zabrat. Stal se ale pravý opak. Martin Zeman sice ještě stihl zareagovat na trefu Edina Džeka, jenže bosenský kanonýr se blýskl hattrickem, Aleš Matějů si navíc vstřelil vlastní gól a domácí AS slavilo pohodovou výhru.

Viktorka bojovala na začátku sezony 2017/18 o postup do Ligy mistrů proti rumunskému FCSB. Venku uhrála nadějnou remízu 2:2, domácí odvetu ale vůbec nezvládla. Hosté brzy vedli, ve druhé půli sice srovnal Michael Krmenčík, jenže mezi 71. a 79. minutou bývalá Steaua třikrát udeřili a bylo po zápase.

AS Řím – Viktoria Plzeň 5:0 (Liga mistrů, 2018)

Svěřenci kouče Pavla Vrby zahájili pouť Ligou mistrů v sezoně 2018/19 domácí remízou s CSKA Moskva. Do Říma Plzeň neletěla v roli favorita, domácí tým však chtěla potrápit. Jenže to se nepovedlo, AS celý zápas dominovalo, Edin Džeko přidal další hattrick a římský tým vyhrál vysoko 5:0.

Foto: Profimedia.cz