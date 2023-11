Když hořela obrana jako papír. 6 zápasů Plzně v evropských pohárech, v nichž inkasovala 5 a více gólů

Viktorka schytala v evropských pohárech několik pořádných výprasků, na které by fanoušci nejraději navěky zapomněli. Aby se tak nestalo, šest zápasů, ve kterých Plzeň dostala alespoň pět branek, si můžete připomenout v následujících kapitolách.

První střetnutí se uskutečnilo na západě Čech, kde před 30 tisíci diváky vyhrál bavorský celek těsně 1:0 díky gólu Wolfganga Sühnholze. Na mnichovskou odvetu se přišlo podívat pouze šest tisíc fanoušků, ale ti viděli brankostroj domácího týmu. Skóre otevřel už v první minutě legendární Gerd Müller a na jeho trefu zareagovali hosté o tři minuty později vyrovnávací brankou Ivana Bicana. To však bylo ze strany Plzně všechno. Do kabin se šlo za stavu 2:1 pro domácí, ale po přestávce přidal Bayern ještě čtyři góly, mezi nimiž byl i další zásah Gerda Müllera z pokutového kopu.

V sezoně 2013/14 se Západočeši opět probojovali do milionářské ligy, v ní narazili na CSKA Moskva, Manchester City a Bayern Mnichov. Do Allianz Areny se přišlo na utkání podívat 68 tisíc diváků a viděli brankové hody domácího celku. Dva míče dostal za záda brankáře Matúše Kozáčika Franck Ribéry, po jednom přidali David Alaba, Bastian Schweinsteiger a Mario Götze.

Dlouho předlouho museli v Plzni fanoušci čekat od začátku 70. let minulého století na to, až se jejich klub dostane opět na evropskou fotbalovou scénu. V sezoně 2010/11 Viktorka ztroskotala ve třetím předkole Evropské ligy na Besiktasu Istanbul, ale v dalším ročníku se premiérově představila v Lize mistrů. Od té doby je víceméně pravidelným účastníkem některé kontinentální soutěže.

AS Řím – Viktoria Plzeň 5:0 (Liga mistrů, 2018)

Svěřenci kouče Pavla Vrby zahájili pouť Ligou mistrů v sezoně 2018/19 domácí remízou s CSKA Moskva. K druhému utkání základní skupiny do Říma neletěla Plzeň v roli favorita, domácí tým však chtěla potrápit, ovšem to se nepovedlo. AS celý zápas dominovalo, Edin Džeko nastřílel hattrick, po gólu si připsali Cengiz Ünder a Justin Kluivert, a římský tým vyhrál před více než 40 tisíci diváky vysoko 5:0.

