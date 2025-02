Když Chelsea utrácí jako splašená. 15 nejdražších posil v historii londýnského klubu

Část 1 / 16



Manažeři a vlastníci Chelsea v minulosti poměrně často sahali hluboko do ka(p)sy, aby zaplatili drahou posilu do týmu. Patnáctku těch, kvůli kterým vytahovali největší balík peněz, najdete v následujících kapitolách.

15. Jorginho (Itálie) – 57 milionů eur Záložník Jorginho se sice narodil v Brazílii, ale reprezentuje Itálii. Od roku 2018 byl neodmyslitelnou součástí Chelsea, kam se přesunul za 57 milionů eur z Neapole. V dresu Blues odehrál 213 utkání a nastřílel 29 branek ve všech soutěžích. V roce 2021 vyhrál s londýnským celkem Ligu mistrů, Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů, o dva roky dříve se radoval z vítězství v Evropské lize. Mezitím se stal s reprezentací Itálie evropským šampionem. Předloni v lednu se v poslední den přestupního termínu rozhodlo o jeho stěhování na novou adresu. Arsenal zoufale sháněl středního záložníka, a protože Kanonýrům nevyšlo angažování Moisése Caiceda z Brightonu, koupili za necelých 12 milionů eur právě Jorginha. Zatím odehrál v dresu Gunners 71 zápasů a vstřelil jediný gól. Foto: Profimedia.cz

14. Fernando Torres (Španělsko) – 58,5 milionu eur Fernando Torres býval pro fanoušky Liverpoolu bohem, ale poté, co zběhl v lednu roku 2011 do londýnské Chelsea, se stal jedním z nenáviděných zrádců. Zatímco na Anfield Road prožil španělský útočník asi nejšťastnější časy své kariéry, na angažmá na Stamford Bridge možná tak dobře vzpomínat nebude. Na začátku roku 2011 se stal nejdražším hráčem v historii Premier League. Z Liverpoolu přicházel jako neomylný kanonýr, ale první rok v Chelsea byl pro mistra světa i Evropy jako zakletý. Torres nebyl schopen proměňovat ani ty nejvyloženější příležitosti a postupně trávil víc času na lavičce než na hřišti. Později už to sice bylo lepší, ale pořád to nebyl ten hráč, kterého si ruský multimiliardář Roman Abramovič pořizoval z Liverpoolu. Místo sériového střílení gólů aspoň připravoval šance pro spoluhráče, přesto panoval v Chelsea z jeho výkonů rozporuplný pocit. Za 50 milionů liber to prostě mělo vypadat jinak. I proto se ho Blues v roce 2015 definitivně zbavili... Foto: Profimedia.cz

12. – 13. Pedro Neto (Portugalsko) – 60 milionů eur V březnu oslaví portugalský reprezentant Pedro Neto 25. narozeniny, ale už několik sezon patří k výrazným tvářím v anglické Premier League. Jeho adaptace na anglickou ligu proběhla naprosto bez problémů a pět sezon byl oporou Wolverhamptonu, kam přestoupil v roce 2019 z italského Lazia Řím za necelých 18 milionů eur. Když loni v létě přestupoval na Stamford Bridge, Chelsea za něj zaplatila více než trojnásobek. Pro trenéra je to nesmírně cenný hráč, který může alternovat prakticky na jakémkoli postu od středu zálohy až po hrot útoku, ale také na levém i na pravém křídle. Umí podržet balon, skvěle přihrát, má vytříbenou techniku a dobrou střelu. V londýnském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2031. Foto: Profimedia.cz

12. – 13. Christopher Nkunku (Francie) – 60 milionů eur Chelsea předloni v létě ulovila velkou rybu v osobě francouzského útočníka Christophera Nkunkua. Tehdy pětadvacetiletý borec zamířil na Stamford Bridge po čtyřech povedených sezonách v Lipsku za 60 milionů eur. Na premiéru v dresu Blues však dlouho čekal, protože byl na marodce se zraněným kolenem. Skvělý technik a driblér, který má čich na brankové příležitosti, umí výborně nahrát na krátkou i dlouhou vzdálenost, nemá problém s držením míče a je excelentní exekutor přímých kopů, však příliš nehraje a na hřiště nasakuje převážně z lavičky. V Chelsea má podepsaný kontrakt do roku 2029 a portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu na 50 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

11. Roméo Lavia (Belgie) – 62,1 milionu eur Roméo Lavia je velkým příslibem z belgické líhně fotbalových talentů. Aktuálně jednadvacetiletý defenzivní záložník je odchovancem Anderlechtu, odkud ho získal v roce 2020 Manchester City. V klubu ale vydržel jen jednu sezonu a v létě 2022 se upsal na pět let Southamptonu. Navzdory nízkému věku si v týmu Premier League vybojoval neotřesitelnou pozici a pravidelně nastupoval v základní sestavě. Jenže Saints pak sestoupili z elitní ligy a po jeho podpisu na smlouvě ve fotbalovém světě byla velká poptávka. Kolem mladého talentu kroužili skauti řady věhlasných klubů. Zájem měli manažeři Manchesteru City, Chelsea, Manchesteru United a Arsenalu. Nakonec ho předloni v létě ulovila Chelsea. Londýnský klub udělal z Lavii poplatkem 62,1 milionu eur nejdražšího teenagera v historii Premier League. Foto: Profimedia.cz

10. Christian Pulisic (USA) – 64 milionů eur Christian Pulisic je nejmladším Američanem, který skóroval v Bundeslize. Zázračné fotbalové dítě zpoza Atlantiku se objevilo v Německu už v roce 2015, kdy mu bylo 16 let a netrvalo to ani moc dlouho, než si získal důvěru tehdejšího trenéra seniorského týmu Dortmundu Thomase Tuchela. V dresu Borussie se jeho talent rozzářil naplno a okolo talentovaného mladíka kroužili skauti nejbohatších evropských klubů. V boji o jeho podpis nakonec uspěla londýnská Chelsea, která neváhala v lednu roku 2019 zaplatit 64 milionů eur. Stamford Bridge opustil předloni v létě, kdy zamířil za necelých 21 milionů eur do AC Milán. Foto: Profimedia.cz

9. Marc Cucurella (Španělsko) – 65,3 milionu eur Španělský zadák Marc Cucurella je odchovancem Barcelony, za první tým katalánského velkoklubu však odehrál jen jediné utkání v národním poháru. V roce 2020 byl prodán za necelých 12 milionů eur do Getafe, odkud si po jediné sezoně vysloužil přestup na britské ostrovy. Za talentovaného beka zaplatil v létě 2021 Brighton 18 milionů eur a klub z jihu Anglie tohoto obchodu určitě nelitoval. V úvodní sezoně v Premier League odehrál 35 utkání, pokaždé v základní sestavě, dal jeden gól a zaznamenal jednu asistenci. V Brightonu měl podepsaný kontrakt do roku 2026, ale na začátku srpna 2022 se stěhoval do Chelsea, která za něho zaplatila přes 65 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

8. Álvaro Morata (Španělsko) – 66 milionů eur Když se Álvaro Morata vrátil v létě roku 2016 po dvou úspěšných sezonách v Juventusu Turín zpátky do Realu Madrid, odkud v roce 2014 odcházel do Itálie za 20 milionů eur, asi čekal, že si zahraje v dresu Bílého baletu trochu víc. To se ale nestalo. Morata, který je mistrem Evropy do 19 let z roku 2011 a o dva roky později se podílel na španělském triumfu na šampionátu hráčů do 21 let, tehdy patřil mezi netalentovanější mladé hráče ve španělské La Lize. Uměl podržet balon a chytře rozehrát, byl silný ve vzdušných soubojích a často býval pro svůj styl hry přirovnáván ke krajanovi Fernandu Morientesovi. Byl to pracovitý a obětavý fotbalista, a toho si byli vědomi v Chelsea. Do Anglie nakonec zamířil v roce 2017 za hodně vysokou částku, která se blížila k 70 milionům eur. Na Stamford Bridge ale pobyl jen půldruhé sezony, podílel se na triumfu v Evropské lize a výhře FA Cupu, a následně zmizel v Atlétiku Madrid. Foto: Profimedia.cz

7. Michajlo Mudryk (Ukrajina) – 70 milionů eur Jedním z poměrně nedávných drahých přírůstků do kádru Chelsea je aktuálně čtyřiadvacetiletý ukrajinský křídelník Mychajlo Mudryk. Blues v boji o podpis talentovaného mladíka ze Šachtaru Doněck předloni v zimě porazili Arsenal, který nabízel 75 milionů eur plus bonusy ve výši 25 milionů eur. Chelsea za hráče zaplatila 70 milionů eur, ale v blízké budoucnosti formou různých bonusů doplatí dalších 30 milionů eur. Jde o nejdražší prodej fotbalisty ukrajinským klubem v historii. Přestup Mudryka překonal předchozí rekord Freda, který se připojil v roce 2018 k Manchesteru United za 59 milionů eur, rovněž ze Šachtaru. Od Mudryka si na Stamford Bridge hodně slibovali. Chelsea v něm získala nesmírně rychlého útočníka, ale zatím jsou jeho výkony zklamáním. V dresu Blues odehrál 73 střetnutí a dal jen deset gólů. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Kepa Arrizabalaga (Španělsko) – 80 milionů eur Dlouho předlouho byl nejdražším brankářem fotbalové historie Ital Gianluigi Buffon, jehož Juventus Turín koupil v roce 2001 z Parmy za více než 50 milionů eur. Až v létě roku 2018 se objevil na trhu gólman, za něhož byl některý z evropských velkoklubů ochoten zaplatit víc. Majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič udělal nového nejdražšího strážce malého vápna ze Španěla Kepy Arrizabalagy. Odchovanec baskického Bilbaa přišel na Stamford Bridge za 80 milionů eur jako náhrada za Belgičana Thibauta Courtoise, jenž zamířil za přibližně poloviční částku do Realu Madrid. Jenže v roce 2020 absolutně ztratil formu, kupil chybu za chybou a přišel o post jedničky mezi tyčemi. Nová akvizice - Édouard Mendy - se z místa, které suverénně zaujal, dlouho vytlačit nedal, až postupem času dostával Kepa opět víc příležitostí. V londýnském klubu má smlouvu do roku 2026, ale loni v létě se jeho osud podivuhodně propojil s osudem Courtoise. Realu se totiž vážně zranila brankářská jednička a Bílý balet rychle hledal plnohodnotnou náhradu. Vsadil právě na Kepu, který přišel na San Bernabeu na hostování do konce sezony. Na San Bernabeu si nevedl zle a s Bílým baletem vyválčil mistrovský titul v La Lize i vítězství v Lize mistrů. V londýnském klubu už však pro něj nebylo místo. Na konci srpna byl totiž opět vyexpedován na hostování, tentokrát do Bournemouthu, kde bude figurovat na soupisce do konce aktuální sezony. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Kai Havertz (Německo) – 80 milionů eur Záložník či útočník Kai Havertz patří mezi hráče, jejichž tržní hodnota během angažmá v Leverkusenu vyskočila pořádně nahoru. Talentovaný Němec býval často srovnáván s Mesutem Özilem, ale toto přirovnání v řadě faktorů pokulhává. Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je nesmírně silný v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis

Pokračování 13 / 16 4. Wesley Fofana (Francie) – 80,4 milionu eur Každý ve fotbalovém světě dobře ví, že Chelsea předloni v létě pořádně přeplatila stopera Wesleyho Fofanu. Jenže na ostrovech je dobře známo, že získat za dobré peníze kvalitního hráče z Leicesteru je nesmírně tvrdý oříšek. Blues nutně potřebovali středního obránce, protože ztratili Antonia Rüdigera a Andrease Christensena, takže zatlačili na pilu a poslali Liškám na konto dvojnásobek toho, co podle portálu TransferMarkt činila v dané chvíli tržní cena mladého Francouze. Leicesteru se tak více než dvojnásobně vrátila investice z roku 2020, kdy za Fofanu zaplatil 35 milionů eur. Neporazitelný mančaft. Historický „Tým snů“ anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru Fofana však od přestupu na Stamford Bridge naskočil jen do 27 ligových utkání a jinak byl ze hry kvůli zdravotním problémům. Na marodce je i v současnosti. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 16 3. Romelu Lukaku (Belgie) – 113 milionů eur Belgický snajpr Romelu Lukaku přestoupil v létě 2021 z Interu Milán za 113 milionů eur do Chelsea, ale v londýnském klubu byli z jeho výkonů zklamání. Jak by také mohli být spokojeni, když se po podpisu pětileté smlouvy z Lukakua stal téměř průměrný hráč. Tohle se fakt nepovedlo. 15 nejhorších přestupů v historii anglické Premier League Jeho trápení a restart kariéry mělo pomoci vyřešit hostování v Interu, ale někdejší superkanonýr kvůli různým zdravotním patáliím zmeškal spoustu utkání a několik měsíců strávil na marodce. Jeho tržní cena spadla během necelých tří let na méně než třetinu. Až loni v létě jej dokázala Chelsea prodat za 30 milionů eur do Neapole. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 16 2. Moisés Caicedo (Ekvádor) – 116 milionů eur Moisés Caicedo byl předloni v létě v hledáčku několika velkoklubů z Premier League. O jeho podpis usilovala Chelsea, ale také Liverpool s Arsenalem. Caicedo se nakonec upsal Blues do roku 2031 a na Stamford Brodge se přestěhoval z Brightonu za 116 milionů eur. Je to bezpochyby velmi kvalitní a perspektivní hráč, ale podle mnoha expertů byla přestupní cena dost přestřelená. Momentálně jej portál TransferMarkt oceňuje na 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 16 1. Enzo Fernández (Argentina) - 121 milionů eur Titul mistra světa má pořádnou hodnotu a dopad na individuální ceny hráčů, kteří jej vybojovali. Když se na konci roku 2022 podílel záložník Enzo Fernández na argentinském triumfu na šampionátu v Kataru, vystřelila jeho tržní cena k hranici stovky milionů eur. Tehdy byl čerstvě hráčem portugalské Benfiky Lisabon, kam přišel v létě roku 2022 za téměř 45 milionů eur z River Plate. Jen pár týdnů po úspěšném turnaji se stěhoval za 121 milionů eur na Stamford Bridge, kde podepsal neobvykle dlouhý kontrakt až do roku 2031. Foto: Profimedia.cz