Když Chelsea utrácí jako splašená. 10 nejdražších posil v historii londýnského klubu

Manažeři a vlastníci Chelsea pojali současný zimní přestupní termín velkoryse a rozhazují peníze, jako by si je na Stamford Bridge sami tiskli. Jedna z pěti zimních posil se zařadila mezi pět absolutně nejdražších podpisů v dějinách londýnského klubu. Desítku těch, kvůli kterým museli pokladníci sáhnout nejhlouběji do ka(p)sy, najdete v následujících kapitolách.

Později už to sice bylo lepší, ale pořád to nebyl ten hráč, kterého si ruský multimiliardář Roman Abramovič pořizoval z Liverpoolu. Místo sériového střílení gólů aspoň připravoval šance pro spoluhráče, přesto panoval v Chelsea z jeho výkonů rozporuplný pocit. Za 50 milionů liber to prostě mělo vypadat jinak. I proto se ho Blues v roce 2015 definitivně zbavili...

Fernando Torres býval pro fanoušky Liverpoolu bohem, ale poté, co zběhl v lednu roku 2011 do londýnské Chelsea, se stal jedním z nenáviděných zrádců. Zatímco na Anfield Road prožil španělský útočník asi nejšťastnější časy své kariéry, na angažmá na Stamford Bridge možná tak dobře vzpomínat nebude.

Christian Pulisic je nejmladším Američanem, který skóroval v Bundeslize. Zázračné fotbalové dítě zpoza Atlantiku se objevilo v Německu už v roce 2015, kdy mu bylo 16 let a netrvalo to ani moc dlouho, než si získal důvěru tehdejšího trenéra seniorského týmu Dortmundu Thomase Tuchela. V dresu Borussie se jeho talent rozzářil naplno a okolo talentovaného mladíka kroužili skauti nejbohatších evropských klubů. V boji o jeho podpis nakonec uspěla londýnská Chelsea, která neváhala v lednu roku 2019 zaplatit 64 milionů eur.

V úvodní sezoně v Premier League odehrál 35 utkání, pokaždé v základní sestavě, dal jeden gól a zaznamenal jednu asistenci. V Brightonu měl podepsaný kontrakt do roku 2026, ale na začátku srpna se stěhoval do Chelsea, která za něho zaplatila téměř 60 milionů liber.

6. Álvaro Morata (Španělsko) – 66 milionů eur

Když se Álvaro Morata vrátil v létě roku 2016 po dvou úspěšných sezonách v Juventusu Turín zpátky do Realu Madrid, odkud v roce 2014 odcházel do Itálie za 20 milionů eur, asi čekal, že si zahraje v dresu Bílého baletu trochu víc. To se ale nestalo.

Morata, který je mistrem Evropy do 19 let z roku 2011 a o dva roky později se podílel na španělském triumfu na šampionátu hráčů do 21 let, tehdy patřil mezi netalentovanější mladé hráče ve španělské La Lize. Uměl podržet balon a chytře rozehrát, byl silný ve vzdušných soubojích a často býval pro svůj styl hry přirovnáván ke krajanovi Fernandu Morientesovi. Byl to pracovitý a obětavý fotbalista, a toho si byli vědomi v Chelsea.

Do Anglie nakonec zamířil v roce 2017 za hodně vysokou částku, která se blížila k 70 milionům eur. Na Stamford Bridge ale pobyl jen půldruhé sezony, podílel se na triumfu v Evropské lize a výhře FA Cupu, a následně zmizel v Atlétiku Madrid.

