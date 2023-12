Když byli na začátku kariéry. Jak si na juniorských šampionátech vedli Jágr, Hašek, Pastrňák a další Češi?

Účast na mistrovství světa hráčů do 20 let může být pro talentovaného mladíka vstupní branou do světa velkého hokeje. Na šampionátu se mohou ukázat a otevřít si cestu do NHL. V minulosti na turnaji hráli Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Alexandr Ovečkin či Jevgenij Malkin. Ale také řada skvělých a úspěšných českých hokejistů.