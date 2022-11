Když byla doma revoluce. Připomeňte si 5 nejlepších Čechů, kteří tehdy hráli v NHL

Zatímco doma se v listopadu 1989 měnila politická situace, v sezoně 1989/90 jedenáct českých hokejistů zasáhlo do dění v NHL. Víte, kterým z nich se tehdy nejvíc dařilo? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte víc.

V sezoně 1988/89 získal s Calgary Stanley Cup, v „revolučním“ roce pak v dresu Flames posbíral celkově 31 kanadských bodů. Také ročník 1990/91 Jiří Hrdina načal v kanadské organizaci, poté ale zamířil do Pittsburghu, kde strávil necelé dva roky. A v obou vyhrál Stanley Cup.

David Volek (New York Islanders)

Sezona 1989/90 byla druhá, během níž hrál David Volek za New York Islanders. Tehdy dal dohromady i s play-off 18 branek a přidal 26 asistencí. Český útočník vydržel v zámoří až do ročníku 1993/94 a nikde jinde už v NHL nehrál. Do statistik si připsal celkově 249 bodů v základní části a dalších deset v play-off.