Když Bluesmani hráli podle českých not aneb 5 tuzemských hráčů, kteří zanechali stopu v St. Louis

St. Louis vyhrálo v roce 2000 základní část NHL. Dvakrát ovládlo také Západní konferenci, slavný Stanley Cup ale mužstvo získalo poprvé až v roce 2019. Klubem v minulosti prošli například Brett Hull, Adam Oates či Keith Tkachuk, ale také několik českých hokejistů. Jména pěti z nich, kteří v něm zanechali nejvýraznější stopu, najdete v následujících kapitolách.

Petr Čajánek Na trojnásobného mistra světa Petra Čajánka v osmém kole draftu v roce 2001 ukázali skauti St. Louis. Houževnatý a bojovný útočník odehrál v klubu 276 zápasů a posbíral 155 kanadských bodů. Jeho slušně rozjetou kariéru však zásadně poznamenala zlomenina nohy. Čajánek a spol. 7 hokejistů, kteří na jednom turnaji MS juniorů nasbírali přes 50 trestných minut Po čtyřech sezonách v prvním týmu byl poslán na farmu a ještě v průběhu ročníku 2007/08 zamířil do Evropy. Dodnes je nejlepším střelcem, nahrávačem a nejproduktivnějším českým hráčem v historii klubu. Posléze hrál za Kazaň, prošel Dynamem Moskva či Petrohradem a od roku 2011 byl doma ve Zlíně, se kterým získal extraligový titul. Foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin Rodák z ruského Omsku, který byl v mládežnických letech považován za velký hokejový talent, strávil v St. Louis šest sezon. Bluesmani si ho vybrali ve druhém kole draftu v roce 2011 a první šanci v NHL dostal o dvě léta později. Během prvního ročníku odehrál Dmitrij Jaškin pouhé dva duely, v závěrečné sezoně, po níž zamířil do Washingtonu, pak zasáhl do 76 zápasů. Účastník Světového poháru z roku 2016 se nastálo prosadil do prvního týmu až ve své poslední sezoně v St. Louis, přesto se s klubem loučil coby třetí nejlepší český hráč podle počtu odehraných utkání v jeho dresu (280). Foto: Profimedia.cz

Roman Polák Důrazný obránce Roman Polák strávil v St. Louis dlouhých osm let, během nichž si vybojoval pevnou pozici a patřil ke klíčovým bekům mužstva. Momentálně má mezi Čechy, kteří prošli klubem, na kontě nejvíc odehraných utkání (449). V roce 2014 se stal součástí trejdu s Torontem, kde pak - s výjimkou krátké anabáze v San Jose - odehrál čtyři sezony. Ještě v sezoně 2019/20 si vydělával na chleba v Dallasu, pak zamířil do vlasti. Foto: Profimedia.cz

Martin Ručinský Olympijský šampion z Nagana a jeden z nejlepších českých útočníků posledních let strávil v zámoří převážnou část své veleúspěšné kariéry. V NHL debutoval Martin Ručinský už v sezoně 1991/92 v dresu Edmontonu, ještě ve stejném ročníku zamířil do Quebecu, hrál také za Montreal, Colorado, Dallas, New York Rangers, Vancouver a St. Louis. Šampioni. 6 hráčů, kteří získali první zlato ve Vídni i olympijský titul v Naganu K Bluesmanům poprvé zamířil v roce 2002 a odehrál zde jeden ročník. Po dvou letech se vrátil a zvládl další vydařenou sezonu. Během třetí a poslední posbíral 16 bodů ve 40 zápasech, v roce 2008 se vrátil domů. V klubových statistikách je třetím nejlepším Čechem podle počtu nastřílených branek (37) a nasbíraných kanadských bodů (85). Foto: Profimedia.cz