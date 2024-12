Kdybych mohl žít znovu, nic bych neměnil, psal Pelé ve svém životopise

Narodil se jako Edson Arantes do Nascimento, ale celý svět ho zná pod krátkou přezdívkou Pelé. Na této planetě neexistuje slavnější fotbalista, což potvrzuje i citace z jeho autobiografie: „Nechte mě o tom chvíli přemýšlet. Ne… ne, nikdy jsem nebyl na místě, kde by mě lidé neznali.“

Pelé debutoval v brazilské reprezentaci, když mu bylo pouhých 16 let a zúčastnil se tří světových šampionátů. Jeho vzpomínky z bohaté kariéry vydaly na tlustou a zajímavou knihu, z níž jsme vyzobali pár zajímavých citací, které stojí za pozornost. Takže nechme hovořit fotbalového giganta…

„Hlava mluví k srdci a srdce mluví k nohám.“

„Narodil jsem se ve městě Três Corações, což znamená „tři srdce“, ve státě Minas Gerais. Těsně předtím, než jsem přišel na svět, nám zavedli domů elektřinu. Můj otec mi jednou řekl: „S tebou k nám přišla elektřina, proto jsem tě pojmenoval po Thomasi Edisonovi.“ Protože z jeho jména odstranil písmeno „i“, jmenuji se Edson.“

„Existuje mnoho sportovců, kteří na mě v průběhu let udělali dojem, ale tím, kdo na mě zapůsobil nejvíc, byl můj otec. To proto, že jsem se na něho díval očima devítiletého chlapce.“

„Rýže a fazole. To je to nejlepší jídlo, jaké jsem kdy ochutnal. A navíc je dobré pro vaše zdraví.“

„Brazilci jsou vítáni všude na světě. Štěstí a hudba jsou dvě nejdůležitější věci, které máme.“

„Pokud jste upřímní a chcete pracovat, Amerika má pro vás otevřené dveře.“

„Když mého otce začala bolet kolena, musel přestat hrát, a to přineslo naší rodině finanční problémy. Bylo mi v té době asi deset let. Matka musela chodit ven prát prádlo cizím lidem, aby nás mohla živit. Tehdy mi řekla: „Podívej se, jak dopadl tvůj otec. Hrál fotbal, zranil se a teď nás nedokáže zajistit. Nehraj, ať nedopadneš jako on. Raději získej vzdělání.“ Tehdy byla jiná doba, ale měla pravdu. Pak ještě dodala: „Narodil ses, abys hrál fotbal. Máš k tomu talent. Ale nikdy se nestaneš velkým člověkem, dokud nepůjdeš do školy a nebudeš studovat.“ To bylo jedno z největších ponaučení, jaké mi dala.“

„Odvaha může přinést obrovské zisky těm, kteří jsou připraveni.“

„Můj otec mi řekl: „Nemyslím si, že už jsi skvělý hráč. Potřebuješ tvrdě trénovat. Musíš být připravený. Musíš respektovat své soupeře. Teprve pak budeš velkým hráčem.““

„Přítel je součástí rodiny.“

„Nejdůležitější moment v mé sportovní kariéře přišel v roce v roce 1967 v Africe. S mým klubem, Santosem, jsme absolvovali turné po několika kontinentech a byli jsme také pozváni do Nigérie. Šéfové oddílu ale řekli: „Cože? Zbláznili jste se? Nemůžeme hrát v Nigérii, vždyť tam zuří válka.“ Organizátoři odpověděli: „Ne, ne, lidé chtějí vidět Pelého. Přerušíme válčení, aby mohl hrát.“ Takže na osmačtyřicet hodin zastavili boje a viděli hrát Pelého.“

„Kdybych to mohl všechno dělat znovu, moc věcí bych nezměnil. A ani jedinou pro sebe.“

„Je těžké to vysvětlit, protože to byl velice emotivní moment. Byl to můj poslední zápas za Cosmos. Všichni stáli a tleskali. Tak jsem řekl: „Děkuji Bohu za všechnu lásku, kterou mi dává.“ Pak jsem využil okamžiku a požádal Američany, aby na tuto lásku nezapomněli. A poprosil jsem je, aby třikrát opakovali slovo „láska.““

„Nesmíte být ustrašení.“

„Moje nejmladší děti jsou dvojčata – chlapec a děvče. Syn je fotbalista. Ještě není profesionálem, ale je vždycky velmi vzrušující, když ho vidím hrát. Jsem nervózní z toho, že by se mohl zranit, nebo že nebude hrát dobře. Je těžké se jen dívat, proto někdy raději ani na jeho zápasy nechodím.“

„Na jednu stranu je krásné, když vás lidé milují, ale na druhou stranu toužíte po klidu, který s sebou přináší jen soukromí.“

„Díky fotbalu jsem procestoval celý svět a všude mě přijímali přátelsky a s láskou. To je ta největší cena, jakou jsem kdy vyhrál.“

Foto: Profimedia.cz