Kdybych hrál s Messim, měl bych víc Zlatých míčů než on, říká Ronaldo

Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. To je dvojka, která už dlouhá léta budí vášně. Mají miliony fanoušků i odpůrců z celého světa, sami se údajně příliš nemusí, vzájemně si ale vyznávají respekt, boří rekordy a zvedají diváky ze sedadel.

Kdekoho už napadlo, jaké by to asi bylo, kdyby se setkali v jednom klubu. Klapalo by jim to, nebo by si byli na obtíž? Nad tím se zamyslel i Ronaldo. „Bylo by to velmi zajímavé. Myslím si, že velcí hráči dokážou hrát spolu,“ míní portugalský šampion.

HYPOTETICKY: Mohli by hrát Messi s Ronaldem v jednom týmu?

Kdyby k hvězdnému spojení došlo, jak by se to projevilo na počtu získaných Zlatých míčů? „Myslím, že bych jich měl více než on, ale nebyl by o moc zpátky,“ řekl Ronaldo reportérům.

