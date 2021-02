Kdyby šel Vrba do Sparty, vyškubu tu jeho vrbu, říkal před lety plzeňský boss Šádek

Pavel Vrba byl řadu let miláčkem plzeňských fanoušků. Tomu je teď ale konec. Bývalý trenér národního týmu převzal Spartu, což mu na západě Čech dají pořádně sežrat.

O příchodu Vrby do Sparty se přitom spekulovalo už dříve, vždy se tomu ale všichni smáli. „Kdyby šel Pavel Vrba do Sparty, první, co bych udělal, tak bych vyškubl tu jeho vysazenou vrbu u plzeňského stadionu. Třikrát se šel na ni ‚TO‘ a poslal mu ji do Přerova. Tím bych začal,” říkal před čtyřmi lety v rozhovoru pro deník Sport plzeňský šéf Adolf Šádek.

Vrba se tehdy vrátil do Plzně, jeho vazby se západočeským klubem už jsou ale minulostí. Teď je trenérem Sparty!

Foto: Czech News Center / Rušinová Mária / CNC / Profimedia