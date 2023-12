Kdyby nám los nepřál... Takto může vypadat česká skupina smrti na EURU

Pokračování 2 / 4

Francie

V prvním koši není slabého soupeře. Co tým, to výběr plný hvězd. Německo je sice v krizi, ale bude doma. Anglie skončila na posledním EURU druhá, Portugalsko má Cristiana Ronalda, a tak by se dalo pokračovat. Zřejmě nejtěžším oříškem by ale byla Francie, která před rokem skončila stříbrná na mistrovství světa v Kataru. Mbappé a spol. budou v Německu útočit na zlato.

Foto: Profimedia.cz