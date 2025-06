Kdy se (zase) dočkají? 3 kluby, které čekají nejdéle na (další) zisk Stanley Cupu

Pokračování 3 / 4

2. New York Islanders (42 let)

První polovina osmdesátých let 20. století patřila v NHL New Yorku Islanders. Ostrované byli hegemonem elitní soutěže a od roku 1980 do roku 1983 vyhráli Stanley Cup čtyřikrát v řadě za sebou. Velmi blízko k vítězství byli i v roce 1984, to však padli ve finálové sérii 1:4 na zápasy s novým nastupujícím vládcem ligy – Edmontonem. Od té doby se Islanders už nikdy do poslední série o titul nedostali. V letech 1993, 2020 a 2021 byli blízko, ale vždycky prohráli ve finále Východní konference.

Foto: Profimedia.cz