Kdo zastaví Třinec, Spartu a Pardubice? 4 týmy, které mohou být černým koněm extraligy

Dnes startuje extraliga. Největším favoritem na zlato jsou Pardubice, do hry o titul se ale hlásí i další. A pak je tady několik týmů, které mohou překvapit.



Část 1 / 5



Pardubice, které loni byly jednu výhru od titulu, v létě znovu posilovaly. Do Dynama přišli Roman Červenka, Jiří Smejkal či Andrej Šustr, což z týmu dělá ještě silnější mašinu. Tradičně nejvyšší ambice má Sparta, na šestý titul v řadě bude útočit Třinec, který už je ale bez Daniela Voženílka. Mezi těmito třemi týmy se nejspíš rozhodne. Několik klubů ale může překvapit. Kdo by mohl být černým koněm extraligy? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Verva Litvínov V roce 2015 Litvínov získal titul, od té doby ale v play-off nevyhrál jedinou sérii. Zlomilo to až loni, kdy došel do semifinále. Ústřední postavou Vervy byl pozdější mistr světa Ondřej Kaše, jenž v Litvínově zůstal i pro tento ročník. To je pro celý klub zásadní zpráva, s ním tým může myslet opět hodně vysoko. Citelné jsou ztráty Janise Jakse, Jindřicha Abdula a Liama Kirka, Litvínov bude ale pro všechny znovu hodně nepříjemným týmem. Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Pokračování 3 / 5 Motor České Budějovice Kdo ví, kam až by Motor došel, kdyby loni v sedmém čtvrtfinále vyřadil Třinec. Jihočeši hráli dobrý hokej, na který chtějí navázat i letos. Tým sice opustil gólman Dominik Hrachovina, duo Jan Strmeň a Dominik Klouček by ho ale mělo nahradit. České Budějovice získaly posily ze zahraničí, přivedly Nicka Olesena a Willa Reillyho, ale hlavně reprezentant Ondřeje Kovařčíka, jenž dorazil z Finska. Právě on by měl být hlavní zbraní týmu. Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Bílí Tygři Liberec Před třemi lety hrál Liberec finále, od té doby už ale nepřešel ani přes čtvrtfinále. Bílí Tygři mezi favority nepatří ani letos, určitě se ale budou rvát a budou hladoví. Přišli o nejlepšího střelce minulého ročníku Jakuba Rychlovského, který odešel do NHL, Michal Birner ukončil kariéru, Adam Najman je ve Finsku. Citelné ztráty, že? Tým Filipa Pešána však získal Radima Šimka, jenž se vrátil ze zámoří, a především špičkového gólmana Petra Kváčů. Přišli taky Róbert Lantoši a Adam Musil, Liberec má v zásobě i hodně šikovné mladíky. Uvidíme, na co to bude stačit. Foto: Beranek / CNC / Profimedia

Pokračování 5 / 5 Kometa Brno Kometa bývala v minulých letech pokaždé jedním z extraligových favoritů, jenže na pořádný úspěch už nějakou dobu čeká. Loni brněnský tým skončil po základní části čtvrtý, jenže pak vypadl hned ve čtvrtfinále. Letos už Kometa mezi týmy, se kterými se počítá do medailových bojů, nepatří, třeba se ale stane opak. Brněnský klub vsadil na zkušenost, v létě přišli Michal Gulaši, Robert Říčka, Hynek Zohorna, Brandon Davidson nebo Tomáš Bartejs, tedy všechno hráči, který bylo alespoň 32 let. Gulaši má dokonce osmatřicet. Velmi mladou má naopak Kometa brankářskou dvojici. Bude to fungovat? Klidně může. Foto: Radim Strachoň / MAFRA / Profimedia