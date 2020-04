Kdo vyhraje? Toto je 5 kandidátů na J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL

Frank J. Selke Trophy je od roku 1977 udělována útočníkovi, který si nejlépe plní obranné úkoly. Toto ocenění v posledních letech získává stále větší prestiž a jeho držitelé patří v NHL mezi nesmírně uznávané persony.

O majiteli trofeje rozhodují po skončení sezony novináři sdružení v Asociaci profesionálních hokejových reportérů. V uplynulých osmi letech udělili cenu hned čtyřikrát Patrice Bergeronovi z Bostonu, který by neměl chybět mezi aspiranty na toto ocenění ani na konci ročníku 2019/20 (pokud bude dohrán). Kdo by mohl o tuto cenu soupeřit s ním? Vybrali jsme pět hráčů, kteří by měli svést o prestižní ocenění největší boj. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.