Kdo vyhraje? 3 kandidáti na J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL

Dvojce draftu z roku 2013 je nyní 29 let a je v nejlepším hokejovém věku. Se dvěma kvalitními křídly po boku je nezastavitelným hráčem. V ročnících 2020/21 a 2023/24 vyhrál J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka a velkým aspirantem na toto ocenění je také letos. Ve sbírce úspěchů má také stříbro z mistrovství světa, olympijský bronz a Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče v NHL a z loňské sezony také Stanley Cup, který může vybojovat za pár dnů podruhé, pokud Florida uspěje ve finálové sérii s Edmontonem.

Věk: 29 let Bilance v aktuální sezoně: 67 zápasů v základní části – 71 bodů (20+51), +1 bod v +/- bodování, 17 zápasů v play-off – 17 bodů (1+0), +4 body v +/- bodování

Sam Reinhart (Florida Panthers)

Věk: 29 let

Bilance v aktuální sezoně: 79 zápasů v základní části – 81 bodů (39+42), +6 bodů v +/- bodování, 15 zápasů v play-off – 13 bodů (4+9), +4 body v +/- bodování

Kanaďan Sam Reinhart pochází z hokejové rodiny. Jeho otec oblékl v NHL dresy tří klubů, bratra Maxe draftovalo v roce 2010 ve třetím kole Calgary a Griffina si vybral jako čtvrtého v prvním kole o dva roky později New York Islanders. Sam, který s kanadskou reprezentací do 18 let získal na světovém šampionátu v roce 2013 bronzovou medaili a o dva roky později zlato s dvacítkou, se dočkal v roce 2014 výběru už jako druhý v celkovém pořadí.

Je to nesmírně inteligentní hokejista, který má perfektní periferní vidění, nesmírně šikovné ruce, přesnou střelu a díky výjimečným bruslařským dovednostem je na ledě téměř nepolapitelný. Je to tvrdý pracant a vůdčí typ na hřišti i mimo něj. V NHL začínal v dresu Buffala, nyní je už čtvrtým rokem nepostradatelnou součástí celku Floridy, kde má podepsanou smlouvu až do roku 2032.

Foto: Profimedia.cz