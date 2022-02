Kdo vládl hokejovým turnajům na posledních šesti olympiádách? Kanada!

Kritérií pro hodnocení úspěšnosti na olympijských hokejových turnajích by mohly být desítky, ale my jsme vybrali ty nejjednodušší. Účast ve čtvrtfinále = bod, čtvrté místo dva body, bronz tři body, stříbro čtyři a zlato pět.

Ačkoliv po Naganu a Salt Lake City (2002) se systém u každých dalších her měnil, čtvrtfinále zůstalo zachováno, což nám bodování usnadňuje. Během šesti předchozích turnajů se do něj probilo třináct týmů, šest z toho pokaždé (vedle České republiky ještě Kanada, USA, Švédsko, Finsko a Rusko, je ovšem třeba přihlédnout k tomu, že u prvních dvou turnajů tyto země do čtvrtfinále „nemohly nepostoupit“). V následujících kapitolách zjistíte, jak naše sčítání dopadlo.