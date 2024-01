Kdo vládl hokejovým turnajům na posledních sedmi olympiádách? A jak jsou na tom Češi?

Kritérií pro hodnocení úspěšnosti na olympijských hokejových turnajích by mohly být desítky, ale my jsme vybrali ty nejjednodušší. Účast ve čtvrtfinále = bod, čtvrté místo dva body, bronz tři body, stříbro čtyři a zlato pět. Ačkoliv po Naganu a Salt Lake City (2002) se systém u každých dalších her měnil, čtvrtfinále zůstalo zachováno, což nám bodování usnadňuje. Během sedmi posledních turnajů se do něj probilo čtrnáct týmů, pět z toho pokaždé (Kanada, USA, Švédsko, Finsko a Rusko), je ovšem třeba přihlédnout k tomu, že u prvních dvou turnajů tyto země do čtvrtfinále „nemohly nepostoupit“). V následujících kapitolách zjistíte, jak naše sčítání dopadlo.

Pokračování 2 / 15 11. - 14. místo, Dánsko - 1 bod (čtvrtfinále 2022) Dánové porazili v základní skupině na olympiádě v Pekingu český výběr 2:1, pak prohráli s Ruskem 0:2, ale následně přehráli Švýcary 5:3. V předkole play-off si poradili s Lotyšskem a historicky první postup do čtvrtfinále pod pěti kruhy byl na světě. Mezi osmičkou nejlepších se netratili, narazili však opět na ruskou sbornou, které znovu po vyrovnaném průběhu hry podlehli (1:3). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 15 11. - 14. místo, Norsko - 1 bod (čtvrtfinále 2018) Když hráli na olympijských hrách hokejisté z NHL, Norové se do čtvrtfinále neprobili ani jedinkrát. Ovšem ve chvíli, kdy hvězdy zámořské ligy zůstaly v Americe, Skandinávci toho využili. V Pchjongčchangu sice skončili v součtu všech týmů po odehrání základních skupin s jediným bodem až předposlední, ale v předkole udolali po prodloužení Slovinsko 2:1 a postoupili mezi nejlepších osm týmů. Ve čtvrtfinále pak podlehli Rusům (startujícím po hlavičkou „Olympijští sportovci z Ruska“) 1:6. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 15 11. - 14. místo, Slovinsko - 1 bod (čtvrtfinále 2014) Málokdo asi čekal, že by Slovinci na olympiádě v Soči mohli postoupit z předkola play-off. Jenže mužstvo v základní skupině hned v úvodním utkání potrápilo domácí Sbornou a pak překvapivě porazilo Slovensko 3:1. V předkole narazil celek z Balkánu na Rakousko, které Slované smetli výsledkem 4:0. Ve čtvrtfinále už ale Slovinsko nestačilo na pozdější finalisty ze Švédska, s nimiž prohrálo 0:5. Domů se však hráči podceňovaného mančaftu vraceli jako hrdinové, kteří uhráli nejlepší výsledek na velkém hokejovém turnaji v historii země. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 15 11 - 14. místo, Kazachstán - 1 bod (čtvrtfinále 1998) Velké překvapení naganského turnaje. Kazaši porazili v kvalifikační skupině Italy, remizovali s Rakouskem a nakonec pokořili Slovensko, což jim zajistilo postup mezi elitu. V ní už nezískali ani bod, po výsledcích 2:9, 2:8 a 2:8 prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále „jen“ 1:4. Od té doby Kazachstán na podobný úspěch čeká. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 15 9. - 10. místo, Švýcarsko - 3 body (čtvrtfinále 2006, 2010 a 2022) Švýcaři se do Nagana vůbec nepodívali, neboť před nimi ve skupině, hrané ještě před turnajem, skončili Němci a Slováci. O čtyři roky později jim zlomila vaz remíza s Francií. Až v Turíně si užili jistou porci slávy, když ve skupině A skončili druzí před Kanadou i Českou republikou. Ovšem moc platné jim to nakonec nebylo, ve čtvrtfinále jim vystavili stopku Švédové, pozdější vítězové celého turnaje (2:6). Když měli Češi vyhrát a nevyhráli. 9 ztrát hokejové reprezentace s outsidery Ve Vancouveru pro Švýcary tehdejší zapeklitý systém znamenal po třetím místě v základní skupině úspěšné osmifinále s Bělorusy, ovšem ve čtvrtfinále přišla prohra 0:2 s výběrem USA. V Soči mužstvo překvapivě vypadlo v předkole play-off po porážce od Lotyšska a v Jižní Koreji se týmu to samé stalo s Německem. Až předloni to zase klaplo - v předkole se reprezentace vytáhla na český tým, který porazila 4:2, ale ve čtvrtfinále podlehla 1:5 pozdějším zlatým medailistům z Finska. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 9. - 10. místo, Bělorusko - 3 body (čtvrté místo 2002, čtvrtfinále 1998) Bělorusové překvapili dvakrát po sobě. Nejprve v Naganu tím, že pronikli mezi osmičku přes favorizované Němce, o čtyři roky později za sebou nechali Švýcary a po standardních třech porážkách ve skupině šokovali ve čtvrtfinále Švédy. Asi si všichni vybaví branku, která duel (4:3) rozhodla. Pak sice přišly dva debakly, ale největší úspěch běloruského hokeje byl na světě. Na dalších olympiádách už to tak slavné nebylo. Do Turína se Bělorusové nekvalifikovali a ve Vancouveru vypadli ve zmíněném utkání se Švýcarskem. V Soči, v Pchjongčchangu a Pekingu svou bilanci nerozšířili, protože na turnaji opět chyběli. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 8. místo, Německo - 5 bodů (stříbro 2018, čtvrtfinále 2002) V Naganu se Němci mezi osm nejlepších neprobili, v Salt Lake City už se jim to povedlo, když porazili postupně Slováky, Rakušany a Lotyše. Pak jejich osud kopíroval ten kazašský z Nagana - ve skupině třikrát prohráli, ovšem těsná prohra s Kanadou 2:3 jim zaručila lepší skóre. Ve čtvrtfinále padli se Spojenými státy 0:5. Velká chvíle však na mužstvo čekala na hrách v Jižní Koreji. Němci sice v základní skupině získali pouze body za výhru po samostatných nájezdech nad Norskem, ale ve vyřazovacích bojích se z nich stal černý kůň turnaje. V předkole udolali po prodloužení 2:1 Švýcary, ve čtvrtfinále v dalším prodloužení vybojovali postup do semifinále se Švédy (4:3) a pak senzačně přehráli stejným výsledkem v řádné hrací době Kanadu. Ve finále dlouho drželi šanci na zlato, ale nakonec padli s Ruskem v prodloužení 3:4. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 7. místo, Slovensko - 6 bodů (třetí místo 2022, čtvrté místo 2010, čtvrtfinále 2006) Slováci dvakrát své fanoušky nemile zklamali. V Naganu a Salt Lake City nezvládli kvalifikaci a hlavní turnaj mohli sledovat jen v televizi. V Turíně se jim povedlo vyhrát základní skupinu, ovšem ve čtvrtfinále narazili na Čechy a potvrdilo se, že ti proti Slovákům v klíčových momentech většinou umí zahrát – výsledek 1:3 znamenal konečnou. Podobně to dopadlo v Soči, kde skončili po prohře 3:5 v předkole play-off, a v Pchjongčchangu, kde podlehli ve stejné fázi 1:5 Američanům. Ovšem ve Vancouveru Slovensko prolomilo brány semifinále, když po bojovném výkonu porazilo Švédy 4:3. Po prohře s Kanadou (2:3) byla medaile celkem blízko, ale Slováci vedení 3:1 v duelu s Finy neudrželi a nakonec podlehli 3:5. Cinklo jim to až v Pekingu. V předkole smetli Německo, ve čtvrtfinále šokovali výhrou nad USA, ale v semifinále padli s Finy. V boji o bronz však přehráli Švédsko 4:0. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 15 6. místo, Česká republika - 13 bodů (zlato 1998, bronz 2006, čtvrté místo 2018, čtvrtfinále 2002, 2010 a 2014) Čechy v tomto žebříčku drží poměrně vysoko hlavně zlato z Nagana. K němu asi netřeba nic psát, každý o tomto úspěchu ví (skoro) vše. O čtyři roky později znamenal pro slušně hrající tým konec snu smolný zápas s Ruskem, na druhou stranu v Turíně celek nehrál nijak oslnivě a nakonec z toho byl bronz. VÝBĚR: 6 největších gólových přestřelek české hokejové reprezentace Na olympiádě ve Vancouveru ovšem málem přišla stopka již v osmifinále s Lotyšskem, a definitivní konec znamenalo čtvrtfinále s Finy. Češi to tedy mají opačně než Američané – severoamerický kontinent jim, co se olympiád týče, nesedí. Výběr kouče Hadamczika padl v Soči ve čtvrtfinále s Američany (2:5) a v Pchjongčchangu si mohli tuzemští hokejisté po 12 letech sáhnout na bronz, ale v přestřelce s Kanadou byl úspěšnější zámořský soupeř. Katastrofou byl poslední turnaj v Pekingu, kde se poprvé nedostali do čtvrtfinále a vypadli v předkole se Švýcary. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 5. místo, USA - 14 bodů (stříbro 2002 a 2010, čtvrté místo 2014, čtvrtfinále 1998, 2006, 2018 a 2022) Jak vyjeli Američané mimo kontinent, mohli se rozloučit s úspěchem. V Naganu je ve čtvrtfinále šokoval český výběr, v Turíně podlehli Finům 3:4. Až v Soči si zahráli o medaile, ale souboj o bronz s Finy prohráli 0:5. V Pchjongčchangu je o semifinále připravili Češi po samostatných nájezdech (3:2) a v Pekingu zase Slováci. ŽEBŘÍČEK: 36 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Pokud ovšem zůstali „doma“ a nepustili se přes moře, bylo z toho stříbro. V Salt Lake City je zlomila poslední třetina (2:5), ve Vancouveru až prodloužení (2:3). V obou případech se radovala Kanada. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 4. místo, Švédsko - 15 bodů (zlato 2006, stříbro 2014, čtvrté místo 2022, čtvrtfinále 1998, 2002, 2010 a 2018) Severská hokejová velmoc vlastní turínské olympijské zlato a v Soči vybojovala stříbro, ale na zbylých turnajích, až na Peking, kde skončila čtvrtá, vypadla ve čtvrtfinále. V Naganu smolně (1:2 s Finy), v Salt Lake City překvapivě (3:4 s Běloruskem), ve Vancouveru to bylo tak napůl (3:4 se Slovenskem). Tam Švédům nebylo platné, že v základní skupině neztratili ani bod a inkasovali jen dvě branky. V Jižní Koreji pak museli ve stejné fázi turnaje skousnout porážku 3:4 po prodloužení od Německa. STATISTIKA: Duely české hokejové reprezentace, v nichž vládli gólmani Faktem je, že turínská jízda vyřazovacími duely byla skvostná a své o tom ví i Češi. Prohra 3:7 v semifinále patří k nejdrtivějším v tuzemské hokejové historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 2. - 3. místo, Finsko - 20 bodů (zlato 2022, stříbro 2006, bronz 1998, 2010 a 2014, čtvrtfinále 2002 a 2018) Finové konečně mají po olympiádě v Pekingu, když porazili ve finále Rusko, zlato, na které dlouho čekali. Bez medaile byli v námi sledovaném období jen dvakrát. Právě vyrovnanost výkonů znamená, že jsou v celkové tabulce tak vysoko. Kolik berou sportovci ve Finsku? Hokejový kapitán může mít i 7 milionů korun Od zlata je v Turíně nedělilo moc, se Švédy prohráli těsně 2:3. Bolestivé byly semifinálové lekce v Naganu (4:7 s Ruskem) a Vancouveru (1:6 s USA), pozitivem je na druhou stranu fakt, že se po prohře vždy dokázali vyburcovat a získat bronz (pravda, Kanada byla v Naganu hodně odevzdaná, ale na úspěchu Finů to nic nemění). V Soči zvládli Seveřané souboj o bronz, v němž rozmetali Spojené státy 5:0. Dvěma většími neúspěchy tak pro Finy zůstává čtvrtfinálová prohra 1:2 s Kanadou v Salt Lake City a těsná porážka se stejným týmem v Pchjongčchangu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 2. - 3. místo, Rusko - 20 bodů (zlato 2018, stříbro 1998 a 2022, bronz 2002, čtvrté místo 2006, čtvrtfinále 2010 a 2014) V Naganu finále, v Salt Lake City úspěšný boj o bronz s Běloruskem, v Turíně v téže fázi závěrečná facka od Čechů, ve Vancouveru našlapaný tým narazil ve čtvrtfinále na Kanadu a podlehl v souboji titánů 3:7. V Soči měla být Sborná největším favoritem na domácím ledě, ale mužstvo skončilo ve čtvrtfinále po prohře 1:3 s Finskem. Až v Jižní Koreji to vyšlo. Rusové bez hvězd z NHL prošli turnajem bez větších problémů do finále, kde po tuhém boji vybojovali zlato po prodloužení s Německem. Ve finále byli i v Pekingu, padli však s Finkem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 1. místo, Kanada - 22 bodů (zlato 2002, 2010 a 2014, bronz 2018, čtvrté místo 1998, čtvrtfinále 2006 a 2022) Po hrách v Soči už neplatilo, že úspěch Kanady přichází jen na „domovském“ kontinentě. V Salt Lake City ztratili Kanaďané body ve skupině s Čechy (3:3) a Švédy (2:5), pak ale zabrali a již neklopýtli. Ve Vancouveru je porazili ve skupině Američané, kterým to pak ale ve finále vrátili (byť až v prodloužení) a jejich čtvrtfinálový zápas s Ruskem se řadí mezi nejslavnější výhry hokejové historie. VIDEO: Když Češi vítězí a Kanaďané se rvou. Tři největší vzájemné rvačky Že to tak úplně nevyšlo v Naganu, to všichni dobře víme, a v Turíně to bylo ještě o něco horší – tam se ve čtvrtfinále naopak radovali Rusové (2:0). I tak je ale Kanada nejúspěšnějším týmem v historii olympijských turnajů za účasti hvězd z NHL, což reprezentanti ze země javorového listu potvrdili v Soči ziskem zlatých medailí potřetí na posledních sedmi turnajích. I v Pchjongčchangu, kde se hrálo už bez zámořských hvězd, však Kanaďané dosáhli na medaili, když v boji o bronz rozstříleli Čechy 6:4. Za neúspěch mohou považovat hry v Pekingu, kde skončili po porážce od Švédska ve čtvrtfinále. Foto: Profimedia.cz