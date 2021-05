Kdo umí, ten umí. 4 poslední brankářské jedničky Plzně, které patřily k extraligové elitě

Marek Mazanec

Rodák z Písku debutoval v plzeňském dresu v sezoně 2009/10. Postupně sbíral zkušenosti, získával stále více prostoru a v roce 2013 západočeský tým dovedl k titulu. V play-off tehdy zasáhl do dvaceti zápasů a udržel si úspěšnost zákroků více než 93 %. Poté odešel do zámoří, připsal si několik startů za Nashville v NHL, nějakou dobu působil ve Slovanu Bratislava, snažil se prosadit do kádru New Yorku Rangers, a před sezonou 2019/20 Marek Mazanec posílil Hradec Králové.

Foto: Profimedia.cz