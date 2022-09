Kdo tentokrát získá Masarykův pohár? Toto je 5 největších favoritů hokejové extraligy

Extraliga by letos měla být extrémně vyrovnaná. Které týmy jsou pasovány do role favoritů na titul? A kdo by se mohl stát černým koněm? Podívejte se.

Dynamo Pardubice Bídné roky plné trápení jsou pryč. Pardubice se pod vedením movitého majitele Petra Dědka zvedly a chtějí titul. Loni Dynamo skončilo ve čtvrtfinále, během léta však tým zase posílil a letos by měl být ještě silnější. Nový trenér Radim Rulík dostal do kádru Romana Willa, Davida Musila, Petera Čerešňáka, Tomáše Hyku, Lukáše Radila nebo Tomáše Zohornu. Na papíře má Dynamo asi nejsilnější tým, potvrdí to i na ledě? Foto: Profimedia.cz

Oceláři Třinec Oceláři porazili v loňském finále Spartu a získali třetí titul v řadě. K favoritům budou patřit i letos, do sezony však vstoupí s několika změnami. Ta hlavní se odehrála na trenérské lavičce, kterou opustil Václav Varaďa, jehož nahradil Zdeněk Moták. Slezané přišli taky o Tomáše Kundrátka, Davida Musila či sourozence Kovařčíky, zároveň ale kvalitně posílili. Do Třince přišli Jakub Jeřábek nebo produktivní slovenský útočník Libor Hudáček, s nimiž bude Motákův tým zase hodně silný. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia

Sparta Praha Sparta loni došla do finále, v tom ale neuspěla a čekání na titul protáhla už na dvanáct let. Pražané by však měli být znovu hodně silní. Přišli sice o produktivního Filipa Chlapíka, místo toho ale získali do ofenzivy Dominika Simona. O místo v brankovišti se podělí Jakub Kovář s Josefem Kořenářem a defenzivní řady posílil Jakub Krejčík. Pražané mají opět medailové ambice. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Kometa Brno Kometa loni došla jen do předkola play-off, což je na ambiciózní organizaci majitele Libora Zábranského málo. V Brně proto došlo v létě k velkým změnám. Týmu se ujal nový kouč Martin Pešout, který dostal k dispozici hodně zajímavé posily. Jednou z nich je brankář Dominik Furch, do obrany přišli Tomáš Kundrátek nebo Jan Ščotka a ofenzivní řady posílili Radek Koblížek či Jakub Flek. Na jaké místo to bude stačit? Foto: Profimedia.cz