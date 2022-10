Kdo se (ne)vrátí do Edenu? 6 hráčů Slavie, kteří letos hostují v Liberci

Jeho pozice není moc dobrá. Brankářskou jedničkou Liberce je Belgičan Olivier Vliegen, který v lize letos ještě nikoho dalšího mezi tři tyče nepustil. Pětadvacetiletý Jan Stejskal odchytal během jara sedm zápasů na hostování v Olomouci, v dresu Slovanu ale další nepřidal. Na jeho brzký návrat do Edenu to nevypadá.

Maksym Talovjerov

Dvaadvacetiletý ukrajinský fotbalista přišel do Slavie v zimě z Českých Budějovic. Na jihu Čech nastupoval na stoperu, v Edenu se pak postavil do středu zálohy. Dostal více prostoru, než se čekalo, v létě se ale v kádru neudržel a odešel hostovat do Liberce, kde zatím posbíral deset ligových startů. Dá se čekat, že se vzhledem k rozsáhlé marodce v Edenu do Slavie vrátí.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia