Kdo ovládne novou sezonu hokejové extraligy? Tohle jsou podle bookmakerů největší favorité

Léto se pomalu ale jistě blíží ke konci, což znamená jediné – start hokejových soutěží je za rohem! České extraligové kluby do nové sezony vkročí 10. září, kdy se naplno rozjede nová kampaň, během níž bude mistrovský titul obhajovat brněnská Kometa. Hladových vlků, bažících po Masarykově poháru, je však mnohem více.
Útok na titul každoročně vyhlašují nejambicióznější a nejbohatší domácí kluby Pardubice a Sparta, vrátit se na vrchol budou po loňském zklamání chtít i třinečtí Oceláři. Ti všichni během léta mohutně posílili, to samé však platí také o řadě dalších klubů. V následujících kapitolách najdete šest největších favoritů na zisk mistrovského titulu podle aktuálních odhadů bookmakerů. Pro objektivitu a výpočet celkového kurzu jsme zprůměrovali kurzy největších tuzemských sázkových kanceláří.
Vítkovice (17.00)
Minulou sezonou se ostravský celek vyloženě protrápil a až do posledních kol se dokonce třepal strachy nad hrozbou baráže. Nyní však Vítkovice pod trenérem Václavem Varaďou chtějí vstoupit do nové, mnohem úspěšnější, éry. V létě klub prošel řadou změn, od těch kosmetických jako modernizace loga, po ty sportovní. Varaďa se zbavil drahých cizinců, jako byl Kanaďan Percy, nebo bratři Bukartsové a přivedl do Ostravy spoustu zajímavých posil. Ze Švédska ulovil slovenského forvarda Marka Hrivíka, kompletní obměnou prošla také obrana. Tu posílili třeba Vojtěch Budík z Liberce, Ralfs Freibergs z Hradce, či navrátilci ze zámoří Vojtěch Port se Samuelem Kňažkem. Asi největší bombu pak Vítkovice oznámily před pár dny, kdy si plácly s exbostonským Jakubem Zbořilem.
Foto: Profimedia.cz
Mountfield HK (17.00)
Od návratu do extraligy Hradec ani jednou nechyběl ve čtvrtfinále, na kontě má také bronz ze sezony 2016/17 a stříbro z ročníku 2022/23. Titul však Mountfieldu stále uniká, což by na východě Čech (stejně jako nedalecí rivalové) velice rádi změnili. Pomoci jim k tomu má třeba někdejší reprezentant Lukáš Radil, který se stal nechtěným právě v Pardubicích, či tři příchozí cizinci. Fin Markus Nenonen se v extralize skvěle uvedl v Plzni, Kanaďan T. J. Melancon zase v Liberci. Jeho krajana, urostlého obránce Michaela Vukojevice, si zase Lvi vyhlédli ve finském Lahti. Jestli bude Mountfield silnější než loni, kdy to dotáhl do semifinále, je otázkou, jisté však je, že se s ním opět bude muset počítat.
Foto: Profimedia.cz
Kometa Brno (7.56)
Obhájci titulu sázejí na téměř identický tým, se kterým na jaře překvapivě došli až na samotný vrchol českého klubového hokeje. Během léta dosud Kometa přivedla jen tři posily, kterými reagovala na odchody klíčových opor mužstva. Fantoma play-off Michala Postavu tak mezi tyčemi nahradí navrátilec ze zámoří Aleš Stezka, zpoza velké louže se vrací také odchovanec Filip Král a posledním příchodem je veterán Tomáš Zohorna, který v Brně obnoví spolupráci se svým bratrem Hynkem. S dalšími klíčovými hráči mistrovské jízdy si Kometa pojistila spolupráci i pro nadcházející ročník, obejít se však bude muset bez ofenzivního lídra Petera Muellera, který se vinou zdravotních problémů rozhodl ukončit kariéru.
Foto: Profimedia.cz
Třinec (5.33)
Po neúspěšné sezoně, během níž se Oceláři pohybovali u dna tabulky a až na poslední chvíli se vyškrábali alespoň do čtvrtfinále, nastala v Třinci obměna kádru, která se dotkla především obranných řad. Skončili tak třeba Martin Jandus s Jakubem Jeřábkem, nově se naopak bude trenér Moták opřít o elitní beky Davida Musila a Jakuba Galvase. Po třech letech se ve Slezsku opět obnoví spolupráce bratří Kovařčíků, k ofenzivním oporám by se pak měl zařadit také reprezentant Oscar Flynn.
Foto: Profimedia.cz
Sparta Praha (4.53)
Také Sparta po další sezoně bez titulu neváhala provést v hráčském kádru rozsáhlou čistku. Skončili tak obránci Kempný, Kemiläinen, Moravčík či Mikliš a útočníci Hauser, Sobotka, Salomäki nebo Forman. Pro posily se Pražané tentokrát s jedinou výjimkou vydali do zahraničí. Onou výjimkou je reprezentačí obránce Jakub Sirota z Olomouce, jinak ale Spartu posílili zkušení beci Mark Pysyk a Mikael Seppälä, či útočníci Martins Dzierkals ze švédského Skelefteå, nebo Devin Shore s Adamem Raškou, kteří se v uplynulé sezoně potkávali v organizaci Minnesoty Wild.
Foto: Profimedia.cz
Pardubice (3.22)
Dynamo po druhé finálové porážce v řadě opět do svého mužstva masivně zainvestovalo. Místo nově příchozím posilám tak museli udělat již zmínění Jakub Zbořil, Lukáš Radil a David Musil, kteří posílili extraligovou konkurenci, skončili také Nick Jones, Matej Paulovič, Jakub Lichtag nebo Ondřej Vála. Místo nich do Pardubic dorazili reprezentační obránci Daniel Gazda s Ondřejem Miklišem, ze Sparty přicestoval také veterán Vladimír Sobotka. Největší bomby pak Dynamo odpálilo příchody Kanaďana Johna Ludviga a také útočníka Jakuba Lauka. Tým plný hvězd se pokusí ukočírovat nová trenérská dvojice Filip Pešán s Karlem Mlejnkem. Bude pardubický útok na titul tentokrát úspěšný?
Foto: Profimedia.cz