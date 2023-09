Kdo odpálí pořádnou pecku? 4 extraligové kluby, za které by mohl hrát David Krejčí

David Krejčí ukončil svou kariéru v NHL a momentálně je bez angažmá. V průběhu sezony by se však mohl objevit v extralize.

Ve čtvrtek startuje hokejová Tipsport extraliga. Ta bude plná zajímavých jmen, ta největší pecka se ale možná teprve odpálí. Objevit by se v ní mohl David Krejčí, jehož láká start na domácím mistrovství světa. Krejčího by rád přivedl každý, reálně se však dá uvažovat nejspíš jen o čtyřech týmech, v nichž by mohl působit. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 HC Olomouc V Olomouci Krejčí hrál, když se do extraligy vrátil naposledy. Tehdy ve městě vyvolal hokejový boom, zařadil se mezi hlavní hvězdy soutěže. V základní části posbíral 46 bodů, dalších pět jich přidal v play-off. Kvalitně se připravil na mistrovství světa, na kterém pak získal s českým týmem bronz. Na Hané by ho brali všemi deseti, záleží však, v jaké pozici Olomouc bude. Krejčí totiž bude chtít hrát v případě návratu co nejdéle. Foto: Beranek / CNC / Profimedia

Pokračování 3 / 5 Dynamo Pardubice Do hry o Krejčího služby určitě vstoupí i Pardubice. Právě tady hrál během ročníku 2012/13, když se v NHL stávkovalo. Za východočeský tým tehdy odehrál 24 zápasů a posbíral v nich 27 bodů. Dynamo má ty nejvyšší ambice, v kádru působí Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka nebo Martin Kaut. S Pardubicemi by si Krejčí mohl zahrát o titul. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Oceláři Třinec To stejné se dá říct také o Třinci. Oceláři letos budou útočit na pátý titul v řadě a opět budou patřit k favoritům na vítězství. Krejčí už ve Slezsku působil v mládeži, než se pak vydal přes Kladno do zámoří. Třinec by o jeho služby stál, lákavé je i spojení s kamarádem a kapitánem ocelářské party Petrem Vránou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Sparta Praha Pokud mluvíme o Pardubicích a Třinci, musíme do tohoto výčtu přidat taky Spartu. Pražané čekají na titul od roku 2007, letos na něj však budou útočit znovu. Do Sparty se vrátil Filip Chlapík, dorazil taky Vojtěch Mozík nebo finský mistr světa Jani Lajunen. Tým převzal ambiciózní kouč Pavel Gross, ve Spartě by Krejčí navíc mohl nasát atmosféru O2 areny, ve které se bude hrát mistrovství světa. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia