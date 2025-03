Kdo nahradí Suchopárka? Tři trenéři, kteří jsou spojováni s reprezentací lvíčat

Část 1 / 4



Reprezentační jednadvacítka měla namále, nakonec ale lvíčata kvalifikaci zvládla. V baráži postoupila přes Belgii a chystají se na „malé“ EURO. Pak Suchopárek skončí. Kdo bývalého reprezentanta u trenérského kormidla nahradí? O kom se mluví? Podívejte se.

Martin Svědík Měl být adeptem číslo jedna, ideálním kandidátem. Martin Svědík měl úspěchy ve Slovácku, které vytáhl až do pohárové Evropy. Po posledním ročníku v Uherském Hradišti skončil, od té doby je bez angažmá. Nyní se zdá, že je připraven vrátit se do práce. Toho by ráda využila reprezentační jednadvacítka, která Svědíka chtěla dosadit na trenérský post. Zřejmě má ale smůlu, padesátiletý kouč by se měl vrátit spíše ke klubovému fotbalu. Spekuluje se o Plzni. Foto: Profimedia.cz

Michal Bílek Vedl dospělý národní tým, byl ve Spartě, nebo třeba v Plzni. U české reprezentace nebavil a byl pod palbou kritiky, v roce 2012 ji ale dostal do čtvrtfinále EURA. Dařilo se mu i ve Viktorce, se kterou postoupil do Ligy mistrů. Na trenérské scéně se už nějaký čas neukázal, práce u jednadvacítky by mu ale mohla sedět. Brzy šedesátiletý kouč se těší velkému respektu. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia

Jiří Chytrý Byl asistentem Jaroslava Šilhavého ve Slavii a pak i v reprezentaci. Následně spolu dokonce zamířili do Ománu, jejich exotická mise ale loni v září skončila. Teď by si dvaapadesátiletý odborník mohl zkusit novou roli. Spekuluje se, že by se mohl stát trenérem reprezentační jednadvacítky. Foto: Profimedia.cz