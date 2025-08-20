Kdo nahradí Šína a spol.? Baník by mohla posílit bývalá opora, či kat Chelsea

Baník už během léta přišel o brazilského křídelníka Ewertona, na odchodu mají být také mladíci Matěj Šín, o nějž se zajímá nizozemský Alkmaar, a Tomáš Rigo, který má nakročeno do anglického Stoke City. Vedení ostravského klubu tak ještě před koncem přestupového období čeká spousta práce, aby tyto klíčové muže své sestavy dokázali nahradit. Přehled jmen, o která má mít Baník údajně zájem, najdete v následujících kapitolách.
Srdjan Plavšić
Srbský křídelník není v české lize zdaleka neznámým hráčem, vždyť zde v minulosti oblékl dres obou pražských rivalů a posléze také právě Baníku, v němž byl v sezoně 2022/23 jednou z hlavních opor mužstva. Poté se přesunul do Polska, kde ale v Rakówě Čenstochová v uplynulé sezoně vinou zdravotních problémů odehrál pouhých 143 minut a mnoho prostoru zatím nedostává ani letos. Návrat do známého prostředí vítkovického stadionu by tak mohl pomoci jak klubu, tak jemu samotnému.
Daniel Trubač
Osmadvacetiletý odchovanec Hradce Králové strávil uplynulých osm let v Teplicích, kde nejprve hostoval ze Slavie, načež v roce 2019 přestoupil natrvalo. Na severu Čech dlouhodobě patří k pilířům základní sestavy. Univerzální hráč Trubačova typu by se Baníku nadmíru hodil, rodák z Opočna je navíc v nejlepším fotbalovém věku a příležitost udělat další kariérní krok se tak vyloženě nabízí.
Filip Zorvan
Jeden z klíčových záložníků olomoucké Sigmy z uplynulé sezony je od července bez angažmá a údajně má vyhlížet lukrativní angažmá v zahraničí. To však stále nepřichází a do hry se tak může vrátit Baník, který o Zorvana projevil zájem již dříve. Devětadvacetiletý ofenzivní středopolař je na vrcholu kariéry a po vydařené sezoně bude očekávat vysoké platové ohodnocení. Zdali mu jej Baník bude schopen nabídnout, je otázkou.
Dominik Janošek
V sedmadvaceti letech už zvládl procestovat velkou část fotbalové republiky, v lize si zahrál v dresu Zbrojovky Brno, Slovácka, Plzně, Mladé Boleslavi, Zlína, Pardubic, Olomouce a na jaře 2022 krátce také Baníku. Za něj odehrál čtyři zápasy, solidní produktivitu však ukázal v B-týmu. V uplynulé sezoně působil ve službách Bredy v nizozemské Eredivisi, od léta pak hraje za Olomouc.
Vojtěch Sychra
Třiadvacetiletý krajní záložník na seniorské úrovni dosud nepůsobil jinde než v Pardubicích, za něž v Chance lize pravidelně nastupuje v základní sestavě. Angažmá v Baníku by pro někdejšího mládežnického reprezentanta mohlo být vysvobozením, Pardubice se totiž v aktuální sezoně vyloženě trápí a jsou pasovány na hlavního adepta na sestup.
Tom Slončík
Zlínský odchovanec patřil ke žhavým ligovým objevům v předminulé sezoně, kdy se naplno prosadil do A-týmu Ševců a upoutal na sebe pozornost velkých klubů. Z několika nabídek nakonec před rokem zvolil tu z plzeňské Viktorie, kde ale pod trenérem Koubkem mnoho prostoru nedostával. V zimě tak zamířil na hostování do Hradce Králové, kde se mu dostalo většího herního vytížení. Nyní se řeší další hostování, přičemž vedle Hradce by mezi zájemci měl být i právě ostravský Baník.
Petr Ševčík
Rodák z Olomouce se nejen v tuzemsku proslavil zejména dvěma parádními góly v dresu Slavie na londýnské Stamford Bridge v utkání proti domácí Chelsea. Akcie spolehlivého záložníka ale v posledních letech prudce klesly a v našlapaném středu pole týmu z Edenu už na něj nezbylo místo. Letos na jaře hostoval v Jablonci a je pravděpodobné, že o dům dál půjde také nyní. Bude jeho novou destinací Baník?
