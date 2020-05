Kdo nahradí Rumuna Nitu? Podívejte se na čtyři brankáře, kteří mohou přijít do Sparty

Když Florin Nita přicházel do Sparty, byl brankářskou jedničkou. Jenže v současné době rumunský gólman pouze kryje záda Milanu Hečovi a po sezoně by z Letné mohl odejít. Jména čtyř brankářů, kteří by ho ve sparťanské kabině mohli nahradit, najdete v následujících kapitolách. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Dominik Holec Slovenská Žilina se sice ocitla v likvidaci, o její opory je ale zájem. Filip Kaša a Miroslav Káčer by měli zamířit do Plzně a bez práce by dlouho neměl zůstat ani Dominik Holec. Pětadvacetiletý slovenský gólman, který se narodil v Českých Budějovicích, byl totiž jedním z nejlepších brankářů slovenské soutěže a Sparta by jej navíc mohla přivést zadarmo. Pokusí se o to? Foto: Profimedia.cz

Filip Nguyen Ve hře může být i Filip Nguyen, okolo něhož dříve kroužila taky Slavia. Sedmadvacetiletý gólman Liberce sice letos nemá úplně nejlepší čísla a v 22 zápasech dostal už 31 branek, svými výkony si ale nahlas říká o pozornost. Na Letné by se mohl porvat o post jedničky. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Jindřich Staněk Toto by byla překvapivá varianta, ale proč ji nezkusit? Jindřich Staněk je sparťanským odchovancem a už v 17 letech se na Letné stal brankářem číslo tři. O rok později odešel do Evertonu a na podzim byl jedničkou v Českých Budějovicích. Jenže pak ho z brány vystrnadil Jaroslav Drobný a čtyřiadvacetiletý Staněk v zimě odešel na hostování do Plzně. Ve Viktorce však zatím šanci nedostal, a tak je otázkou, co s ním bude dál… Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia