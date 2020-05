Kdo měl nejlepší start? Připomeňte si premiéry 9 trenérů české reprezentace

Vzpomenete si, jak dopadly premiérové zápasy koučů české fotbalové reprezentace? Když nebudeme počítat Františka Straku a Josefa Pešiceho, kteří vedli národní tým jen jako záskok, pak napočítáme devět trenérů. Jak se jim reprezentační debut podařil, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Dušan Uhrin

První trenér samostatné české reprezentace si odbyl premiéru v únoru roku 1994 na půdě Turecka. Zápas se hrál shodou okolností ve stejný den, ve kterém bojovali čeští hokejisté na ZOH v Lillehameru ve čtvrtfinále s Kanadou.

Turci se sice rychle dostali gólem z penalty do vedení, ještě do přestávky ale otočili skóre Jiří Novotný a Radoslav Látal. Ve druhé půli se dvakrát trefil Horst Siegl a pomohl k úspěšné premiéře týmu, který se probojoval až do finále mistrovství Evropy.

Foto: Profimedia.cz