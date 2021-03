Kdo má patent na skandální výroky? Francouzští hráči a trenéři

Útočník Nicolas Anelka a bývalý reprezentační kouč Raymond Domenech spolu měli na mistrovství světa v roce 2010 spor, který obletěl svět. (Foto: Profimedia.cz)

V srpnu roku 1988 se navezl do trenéra francouzského národního týmu Henriho Michela legendární Eric Cantona. Nelíbilo se mu, že ho kouč nenominoval k přátelskému zápasu proti Československu, a tak ho přirovnal k „pytlu sraček“.

V listopadu roku 1993 hrála Francie s Bulharskem kvalifikační utkání na mistrovství světa ve Spojených státech. Francouzům stačila k postupu remíza. Do konce zápasu zbývalo je pár vteřin, když David Ginola hloupě přišel o míč, Emil Kostadinov jeho kiks potrestal gólem a mužstvo se na šampionát nedostalo. Na tiskové konferenci po zápase prohlásil tehdejší trenér národního týmu Gerard Houllier, že Ginola vrazil dýku do srdce francouzského fotbalu a „spáchal zločin proti týmu“.

VÝBĚR: Víš co mi můžeš, trenére? aneb 6 konfliktů při střídání fotbalistů

Když Francie vyhořela na mistrovství Evropy v roce 2008, čelil reprezentační kouč Raymond Domenech drtivé kritice, která se vystupňovala po prvním kvalifikačním střetnutí na mistrovství světa 2010. V něm jeho tým podlehl 1:3 Rakousku. V předvečer zářijového zápasu se Srbskem francouzský trenér perlil na tiskové konferenci: „Existují lidé, kteří chtějí cítit pach krve. Jsem rád, že už se nepopravuje pod gilotinou, protože jinak by mě mnozí se zvráceným potěšením viděli na popravišti.“

O dva roky později si Domenech svou reprezentační číši hořkého utrejchu vypil až do dna. Na mistrovství světa v Jihoafrické republice se dostal do sporu s útočníkem Nicolasem Anelkou. Kontroverzní hráč se s trenérem nepáral a jasně mu řekl: „Jdi do prdele, ty hajzle!“ Po tomto výroku si sbalil kufry a vrátil se domů ještě než Francie dohrála základní skupinu.

Ze symbolu neúspěchu je hromada šrotu. Francouzi chtějí zapomenout

Jedním z nejčerstvějších přírůstků v tomto veselém seznamu je výrok Samira Nasriho po čtvrtfinálovém utkání se Španělskem na předposledním Euru v Polsku a na Ukrajině. Hráč, který byl naprosto frustrovaný po porážce 0:2, nejdříve odmítal odpovídat na dotazy žurnalistů a křičel: „Vždycky o nás napíšete nějaké svinstvo!“ Interview skončilo, když řekl jednomu z novinářů: „Seru na tebe. Jdi se vyspat se svou matkou, ty hajzle!“

Moc pěkná galerie, co říkáte? Věřme, že v brzké budoucnosti ji některý z francouzských hráčů či trenérů obohatí opět nějakou hlubokomyslností. Bez podobných výroků by byl přece fotbalový svět o mnoho fádnější a nudnější…