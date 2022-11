Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver

Kanadského obránce Guillaumeho Briseboise si vybral Vancouver ve třetím kole draftu v roce 2015. Hvězda z něho ale (asi) nebude, protože skauti Canucks od roku 2000 téměř pravidelně sahají po „špatných“ hráčích. (Foto: Profimedia.cz) Přestože mají všechny kluby z NHL své skauty a experty na mládežnický hokej, kteří rok co rok doporučují v draftu výběr těch nejlepších hráčů, občas to nevyjde. Některým klubům však dělá výběr budoucích hvězd mimořádný problém dlouhodobě. Nejtragičtější odhad mají (zřejmě) lidé, kteří doporučují mladé hokejisty pro Vancouver Canucks. Podívali jsme se na období mezi léty 2000 až 2017 (na hodnocení hráčů draftovaných v roce 2018 a později je ještě příliš brzy) a našli jsme 123 hokejistů, které si Vancouver pojistil v draftech NHL. V následujících kapitolách zjistíte, že se mezi nimi sice najde pár slušných výběrů, ale z celkového pohledu je to docela fiasko.

2000 V roce 2000 měl Vancouver sedm práv k volbě v draftu, z toho jednou v prvním kole. Jen dva hokejisté si ale zahráli v NHL, a to jen epizodně. Tohle nevyšlo. 11 největších propadáků z draftů NHL v uplynulých 13 letech Třiadvacátý v pořadí šel tehdy na pódium kanadský útočník Nathan Smith, ale během pěti sezon naskočil v nejslavnější soutěži světa jen do 26 zápasů, ve kterých si nepřipsal do statistik jediný bod. Druhým hráčem, který se v NHL mihl, byl kanadský centr Brandon Reid. Ve třech sezonách zvládl jen 13 utkání s bilancí dvou gólů a čtyř asistencí. Dalších pět borců se v prvním týmu neobjevilo ani jednou. Nejlepší hráči z draftu v roce 2000:

Dany Heatley, Marián Gáborík, Scott Hartnell, Justin Williams, Lubomír Višňovský, Nick Schultz, Brad Boyes, Niklas Kronwall

2001 Pět hráčů doporučili skauti Vancouveru v draftu roku 2001, ale jen třetina z nich se v NHL dokázala prosadit. Trefou do černého mohl být výběr amerického útočníka R.J. Umbergera, který šel na řadu jako šestnáctý v prvním kole. V soutěži odkroutil 11 sezon, zvládl 779 zápasů v základní části a nasbíral 392 bodů (180+212). Naneštěstí pro Vancouver však neodehrál ani jeden duel v dresu Canucks, protože byl záhy vytrejdován do Philadelphie, kde dostal první šanci v sezoně 2005/06. Druhým hokejistou, jehož si kanadský klub vybral v roce 2001 v pátém kole jako 151. v pořadí, a který se v NHL neztratil, je kanadský obránce Kevin Bieksa. Do prvního týmu se dostal v sezoně 2005/06 a od té doby patřil až do roku 2015 neodmyslitelně do sestavy. Od roku 2011 měl funkci zástupce kapitána. Od sezony 2015/16 pak oblékal tři roky dres Anaheimu a následně ukončil kariéru. Další dva hráči z draftu sice do NHL nahlédli také, ale zvládli jen tři nekompletní sezony. Jeden borec nedostal v elitní lize příležitost vůbec. Nejlepší hráči z draftu v roce 2001:

Ilja Kovalčuk, Jason Spezza, Jason Pominville, Mike Cammalleri, Patrick Sharp, Aleš Hemský, Dan Hamhuis, Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Mikko Koivu

2002 Draft v roce 2002 se stal pro Vancouver černou noční můrou. I když si klub vybral 11 talentovaných hokejistů, v souhrnu tito borci odehráli v NHL směšných 12 utkání. Mezi draftovanými byl také český brankář Lukáš Mensator, který však nedostal ve slavné zámořské soutěži vůbec šanci. Absolutní elita aneb 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Z téměř tuctu hráčů se na led v NHL dostali jen dva. Kanadský gólman Robert McVicar naskočil do jednoho utkání a jeho krajan – obránce Jeff Skinner, který od sezony 2014/15 odehrál tři sezony v Chomutově – se objevil v jedenácti střetnutích v dresu New Yorku Islanders, kam ho Canucks po draftu vytrejdovali. Nejlepší hráči z draftu v roce 2002:

Rick Nash, Alexandr Sjomin, Alexander Steen, Duncan Keeth, Jay Bouwmeester, Jarret Stoll, Joffrey Lupul, Dennis Wideman

2003 Deset procent. Takovou úspěšnost zaznamenali skauti Vancouveru v draftu roku 2003. Z deseti vybraných hokejistů se v NHL prosadil jen jediný. Canucks si v prvním kole jako třiadvacátého vybrali amerického forvarda Ryana Keslera, který má na kontě 18 odehraných sezon, přes tisíc zápasů v základní části a 573 bodů (258+315). První šanci v NHL dostal hned po draftu v sezoně 2003/04, kdy odehrál 28 utkání a zaznamenal pět bodů. Od následujícího ročníku už patřil neodmyslitelně do základní sestavy a v kanadském klubu hrál až do roku 2014. V létě roku 2014 poprvé změnil dres a stěhoval se do Anaheimu, kde uzavřel kariéru. DRAFT NHL 2003: 13 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Nikdo další ze zbylých devíti draftovaných hráčů už díru do světa v NHL neudělal. Kanadský obránce Nathan McIver zvládl naskočit během tří sezon do 36 zápasů (0+1) a jeho krajan Brandon Nolan dostal šanci jen šestkrát. Dalších sedm borců se v NHL vůbec neobjevilo. Nejlepší hráči z draftu v roce 2003:

Eric Staal, Ryan Getzlaf, Thomas Vanek, Corey Perry, Zach Parise, Patrice Bergeron, Jeff Carter, Joe Pavelski, Mike Richards, Dustin Brown, Loui Ericsson

2004 Kdybychom hledali rok, který se skautům Vancouveru podle výběru v draftu hodně podařil, asi bychom došli k letopočtu s číslem 2004. Ze sedmi nadaných mladíků se prosadila v NHL nadpoloviční většina – čtyři. Canucks si vybrali v prvním kole amerického gólmana Coryho Schneidera, který dostával v brance příležitost od sezony 2008/09 a postupně se vypracoval v jedničku týmu. Před sezonou 2013/14 se stěhoval do New Jersey Devils, kde nejprve patřil k oporám Ďáblů, ale postupem času jeho role v týmu slábla. Nejvytíženější gólmani v základní části NHL zřídka dovedou tým k titulu Špatnou volbou nebyl ani švédský bek Alexander Edler, který přišel na řadu ve třetím kole. Do NHL poprvé nahlédl v sezoně 2006/07 a od té doby se vypracoval v oporu zadních řad mužstva. Ve Vancouveru hrál až do konce sezony 2021/22. Mezi další hráče, kteří se v NHL neztratili, patřil dánský útočník Jannik Hansen, jehož Vancouver v sezoně 2016/17 vytrejdoval do San Jose, a Američan Mike Brown, kterého po necelých dvou sezonách v dresu Canucks vyexpedoval kanadský klub do Anaheimu. Zbylí tři borci do NHL nikdy nenakoukli. Nejlepší hráči z draftu v roce 2004:

Alexandr Ovečkin, Jevgenij Malkin, Andrew Ladd, David Krejčí, Mark Streit, Johan Franzen, Blake Wheeler, Mike Green, Trevor Zajac, Drew Stafford, Andrej Meszároš

2005 V roce 2005 si klub vybral jako desátého v celkovém pořadí draftu Kanaďana Luca Bourdona, který však za Vancouver odehrál jen 36 utkání. O tři roky později, v květnu 2008, se talentovaný obránce zabil na motorce. Bylo mu 21 let. Jediným hokejistou z šesti výběrů Canucks z tohoto roku, který se do NHL na delší dobu prosadil, byl kanadský forvard Mason Raymond. Na kontě má deset sezon a přes pět stovek zápasů, ve kterých nastřádal do statistik 251 bodů (115+136). Ve Vancouveru pobyl šest sezon a pak se stěhoval do Toronta, odkud zamířil do Calgary. Pak epizodně působil v Anaheimu a kariéru uzavřel ve švýcarském Bernu. Nikdo z dalších čtyř borců – včetně Slováka Maria Bližňáka, který odehrál za Canucks šest zápasů – se v soutěži neprosadil. Nejlepší hráči z draftu v roce 2005:

Sidney Crosby, Anže Kopitar, Paul Stastny, Marc-Edouard Vlasic, Andrew Cogliano, Keith Yandle, Matt Niskanen, Bobby Ryan, James Neal, Kris Letang, T.J. Oshie

2006 Kvůli nejrůznějším trejdům měli Canucks v roce 2006 jen pět možností vybrat si hráče v draftu. A moc dobře s nimi nenaložili. Jediným hokejistou, který se v NHL chytil, se stal Rakušan Michael Grabner, jehož si skauti vytáhli jako čtrnáctého v prvním kole. Ve Vancouveru mu však dali příležitost až o tři roky později a po dvaceti zápasech ho pustili do New Yorku Islanders, odkud se přes Toronto dostal k městským rivalům Rangers, odkud zamířil do dalšího newyorského klubu - New Jersey Devils. VIDEO: Grabner řádil v oslabení. Dal 2 góly během 48 vteřin Dalším hráčem, který zakusil atmosféru NHL, se stal Rus Sergej Širokov. Olympijský vítěz z Pchjongčchangu a dvojnásobný mistr světa ze šampionátů v letech 2012 a 2014 však dostal příležitost jen v osmi zápasech, v nichž dal jeden gól, a tím jeho kariéra v zámoří skončila. Nejlepší hráči z draftu v roce 2006:

Nicklas Bäckström, Phil Kessel, Jonathan Toews, Claude Giroux, Bryan Little, Jordan Staal, Milan Lucic, Kyle Okposo, Nick Foligno, Chris Stewart, Derick Brassard

2007 Rok 2007 byl z pohledu úspěšnost skautů Vancouveru Canucks naprostou katastrofou. Klub si v draftu vybíral šest hráčů, ale nikdo z nich neodehrál v NHL jediné utkání. 10 nejlepších mladých hokejistů, o něž se strhl v draftu NHL v roce 2015 největší boj V prvním kole sáhl kanadský klub ze západního pobřeží po americkém centrovi Patricku Whiteovi. Talentovaný hokejista ale nedostal v NHL jedinou příležitost a tak zamířil do Evropy. Nejdříve se protloukal v nižších ligách v Německu, od sezony 2013/14 působil na Slovensku v Banské Bystrici a ve Slovanu Bratislava, kariéru ukončil v roce 2017 ve Francii. Podobnou cestu zvolil také Kanaďan Tylor Ellington, jehož si Vancouver vybral jako 33. v celkovém pořadí. Po marném pachtění v zámoří nabral před sezonou 2013/14 směr přes Atlantik a tvrdil obranu v dánském Esbjergu, kde posléze ukončil profesionální kariéru. Nejlepší hráči z draftu v roce 2007:

Patrick Kane, Jakub Voráček, Jamie Benn, Sam Gagner, Wayne Simmonds, Max Pacioretty, Logan Couture, P.K. Subban, David Perron

2008 Jeden z pěti. Takovou úspěšnost zaznamenali skauti Vancouvveru v draftu NHL v roce 2008. Vyšla jim sázka na Kanaďana Codyho Hodgsona. Patrik Štefan a další nejméně povedené první výběry v draftu NHL Po šikovném centrovi sáhli Canucks jako po desátém hráči v pořadí, o čtyři roky později se ho však zbavili vytrejdováním do Buffala. Naposled byl hráčem Nashvillu a pendloval mezi prvním týmem a farmou. Od roku 2016 je v hokejovém důchodu. Kromě Hodgsona se v elitní soutěži mihl v osmi zápasech také kanadský bek Yann Sauvé. Další tři hráči na start v NHL čekali marně. Nejlepší hráči z draftu v roce 2008:

Steven Stamkos, Erik Karlsson, Jordan Eberle, Drew Doughty, Luke Schenn, Tyler Ennis, Alex Pietrangelo, Derek Stepan

2009 V roce 2009 se skautům Vancouveru opět „neurodilo.“ Klub měl právo na sedm výběrů v draftu, ale ani v jednom případě se nepoštěstilo sáhnout po opravdu kvalitním hráči. DRAFT NHL 1999: 10 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Pouze americký útočník Jordan Schroeder a kanadský bek Kevin Connauton nasbírali přes sto, respektive tři sta, startů v základní části soutěže. Ani jeden z nich už ve Vancouveru není. Schroeder, jehož si Canucks vybrali už v prvním kole, byl v NHL naposled hráčem Columbusu, ale nyní hraje ve švýcarské lize, Connauton patří Philadelphii, ale působí ve farmářském celku v AHL. Jen epizodně se v NHL mihl švédský útočník Anton Rödin a brankář Joe Cannata. Nejlepší hráči z draftu v roce 2009:

John Tavares, Matt Duchene, Ryan O’Reilly, Evander Kane, Marcus Johansson, Victor Hedman, Oliver Ekman-Larsson, Dmitrij Kulikov, Craig Smith, Nick Leddy

2010 Naprostá havárka. I tak lze jednoduše zhodnotit zobání v draftu roku 2010 z pohledu Vancouveru Canucks. Z pěti hráčů, které si tehdy klub pojistil, se v NHL objevil jen jediný a odehrál pouze jedno utkání. Na svou šanci už ale nečeká třeba český obránce Adam Polášek, který přišel na řadu v pátém kole, ale v sezoně 2013/14 se vrátil do vlasti. Nejlepší hráči z draftu v roce 2010:

Tyler Seguin, Taylor Hall, Jeff Skinner, Ryan Johansen, Cam Fowler, Vladimir Tarasenko, Jaden Schwarz, Justin Faulk, Brendan Gallagher, Mikael Granlund

2011 Z osmi hráčů, kterým se rozhodli dát ve Vancouveru důvěru v draftu roku 2011, si rovná polovina zahrála v NHL. A rozhodně nelze říct, že by se nějak zaskvěli. 10 nejlepších mladých hokejistů, o něž se strhl v draftu NHL v roce 2014 největší boj Dánský útočník Nicklas Jensen přišel na řadu už v prvním kole, ale protože se plácal mezi farmou a prvním týmem, v němž nakonec odehrál jen 31 utkání a zaznamenal šest bodů (3+3), rozhodl se pro návrat do Evropy a nyní obléká dres švýcarského Rapperswillu. Trochu lépe je na tom kanadský obránce Frank Corrado. Ten se dostal na řadu sice až v pátém kole jako 150. v celkovém pořadí, ale zvládl 76 utkání. Po sezoně 2021/22 ukončil kariéru. To český gólman David Honzík, který byl draftovaný ve třetím kole, šanci nedostal vůbec a proto se vrátil do Evropy. V aktuálním ročníku je hráčem Nitry, kde má podepsanou smlouvu do konce sezony. Nejlepší hráči z draftu v roce 2011:

Gabriel Landeskog, Ryan Nugent-Hopkins, Ondřej Palát, Brandon Saad, Sean Couturier, Jonathan Huberdeau, Andrew Shaw

2012 Pětkrát sahali po mladých talentech v roce 2012 v draftu NHL skauti Vancouveru. V prvním kole si vybrali kanadského útočníka Brendana Gaunceho. Mistr světa ze šampionátu hráčů do 17 let v roce 2011 však odehrál v dresu Canucks jen 150 utkání, ve kterých zaznamenal pouze 24 bodů (11+13). Poněkud lépe si vede obránce Ben Hutton. který odkroutil čtyři ročníky v dresu Canucks a pak oblékal dresy dalších čtyř klubů. Nyní je hráčem Vegas Golden Knights. Dosud má na kontě 438 zápasů, v nichž nasbíral 104 bodů (19+85). Ze zbylých tří hráčů už je aktivní pouze jeden - Alexandre Mallet, který hrával v Pardubicích, Brně, Vítkovicích a ve Zlíně. Nyní působí ve Francii a na první příležitost v NHL už zřejmě nečeká. Nejlepší hráči z draftu v roce 2012:

Alexandr Galčenjuk, Filip Forsberg, Tomáš Hertl, Nail Jakupov, Morgan Rielly, Tanner Pearson, Hampus Lindholm

2013 Ze sedmi hráčů, které si vybral Vancouver v draftu roku 2013, byla trefou do černého hned první volba - devátý hráč v pořadí, kanadský forvard Bo Horvat. Momentálně sedmadvacetiletý mladík kroutí devátou sezonu v NHL a dosud zvládl naskočit do 588 zápasů, ve kterých posbíral 383 bodů (183+200). Ze zbylých šesti borců se mihl v elitní zámořské lize už jen Hunter Shinkaruk. Ve Vancouveru odehrál jediné střetnutí a byl vytrejdován do Calgary, kde zvládl dalších čtrnáct. V aktuální sezoně bojuje za Nižněkamsk v KHL. Nejlepší hráči z draftu v roce 2013:

Nathan MacKinnon, Aleksander Barkov, Sean Monahan, Seth Jones, Rasmus Ristolainen, Elias Lindholm, Jonathan Drouin, Max Domi

2014 Rok 2014 by mohl být z pohledu Vancouveru považován za jeden z úspěšnějších draftů v tomto tisíciletí. Canucks sahali po sedmi mladících a pětice z nich si odbyla debut v NHL. Kanadský klub měl dva výběry v prvním kole. Nejdříve si jako šestého vytáhl Kanaďana Jakea Virtanena a jako 24. v celkovém pořadí skončil v jeho síti Jared McCann. Ani jeden z nich už ale v dresu Canucks nehraje. Virtanen působí ve Švýcarsku a McCann je hráčem Seattlu. Potenciál na NHL ukázal i švédský obránce Gustav Forsling, který však za Vancouver neodehrál jediný zápas, protože klub jeho práva záhy postoupil Chicagu, kde zvládl naskočit do 122 utkání. Nyní je hráčem Floridy. To americký gólman Thatcher Damko se zatím drží v kádru Canucks. Ruský obránce Nikita Trjamkin po sezoně 2016/17 nedostal návrh nové smlouvy a zamířil domů, kde od té doby obléká dres Jekatěrinburgu. Nejlepší hráči z draftu v roce 2014:

Leon Draisaitl, David Pastrňák, Dylan Larkin, Sam Reinhart, Aaron Ekblad, Nikolaj Ehlers, Brayden Point, Viktor Arvidsson

2015 Ze sedmi hráčů, po nichž sáhli skauti Vancouveru v draftu roku 2015, si dosud tři zahráli v NHL. Američan Brock Boeser byl vybrán už v prvním kole a zatím to vypadá, že se Canucks tato volba vyplácí. Talentovaný útočník naskočil do elitní ligy v sezoně 2016/17 a od té následující patří ke klíčovým mužům sestavy. Místo v kádru si vybojoval také jeho krajan Adam Gaudette, ale v sezoně 2020/21 klub opustil a nyní je hráčem Toronta. Jen epizodně se mihl v týmu obránce Guillaume Brisebois. Další čtyři hráči, včetně českého forvarda Lukáše Jaška, který působí ve finském Lahti, o první šanci v NHL zatím bojují. Nejlepší hráči z draftu v roce 2015:

Connor McDavid, Jack Eichel, Mitchell Marner, Sebastian Aho, Mikko Rantanen, Mathew Barzal

2016 Draft z roku 2016 ve Vancouveru rozhodně nemohou považovat za úspěšný. Ze sedmi mladých talentů se zatím ukázali v NHL dva borci, žádný ale díru do světa neudělal. Hodně se čekalo od Fina Olliho Juoleviho, který šel na řadu jako pátý v celkovém pořadí, ale v dresu Canucks odehrál během jedné sezony jen 23 utkání a pak se s ním klub rozloučil. Nyní má podepsanou smlouvu v Anaheimu, ale působí jen ve farmářském týmu v AHL. Ani osud Willa Lockwooda, který byl druhou volbou Vancouveru v tomto draftu, není příliš jásavý. Stále je sice hráčem Canucks, ale dosud za kanadský klub odehrál jen 15 utkání a nebodoval. V současné době hraje ve farmářském celku. Další čtyři hráči na šanci v NHL dosud čekají. Nejlepší hráči z draftu v roce 2016:

Auston Matthews, Matthew Tkachuck, Patrik Laine, Alex DeBrincat, Clayton Keller, Pierre-Luc Dubois, Jesper Bratt, Adam Fox, Charlie McAvoy, Carter Hart