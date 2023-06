Kdo byl vlastně jedničkou? 8 brankářů, kteří letos chytali za hokejovou reprezentaci

Do letošní reprezentační sezony zasáhlo osm českých gólmanů. Kteří to byli? A kdo z nich toho odchytal nejvíc? Podívejte se.

V dalším duelu s Německem debutoval v národním týmu i Dominik Pavlát z Plzně. Do jednoho utkání zasáhl taky Petr Kváča (na snímku), který vyrazil z Liberce na Švédské hry. Zasáhl do duelu s Finskem, z devíti střel však pustil čtyři góly a podepsal se pod debakl 1:6.

Roman Will – 2 zápasy

Pardubický gólman byl jedním z těch, o kom se spekulovalo před světovým šampionátem. Roman Will odchytal povedenou sezonu v Pardubicích, které dovedl k vítězství v základní části a do extraligového semifinále. Zasáhl taky do dvou zápasů na Karjala Cupu, více prostoru ale nedostal.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia