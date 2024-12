Kdo bude následovat Uchennu? 4 další opory Baníku, o které je zájem

Z Ostravy už v zimě odešel Emannuel Uchenna, který přestoupil asi za 50 milionů korun do Sparty. Kdo by jej mohl následovat? O koho je zájem? Podívejte se.

Minulý ročník Baník ukončil na čtvrtém místě, díky čemuž bojoval o postup do Konferenční ligy. Také v aktuální sezoně slezský celek šlape a v tabulce je čtvrtý, jen bod za třetí Spartou a sedm bodů za druhou Plzní.

Baník před sezonou přišel o Jiřího Letáčka, který odešel do Španělska, jak se ale rychle ukázalo, v Ostravě se zas tolik nestalo. Mezi tři tyče se postavil Jakub Markovič, jenž se své role zhostil na výbornou. Zařadil se po bok elitních ligových gólmanů a nakoukl i do reprezentace. Baník se však v jeho případě musí mít na pozoru. Právo zpětného odkupu na třiadvacetiletého brankáře totiž uplatnila Slavia, která se tak připravuje na možný odchod Antonína Kinského nebo Jindřicha Staňka.

Dvaadvacetiletý slovenský reprezentační záložník přišel do Baníku v létě roku 2023 ze Slavie. Zatímco v Edenu se neprosadil, v Ostravě se rychle stal jedním z lídrů. Má pevný flek v základní sestavě, patří k oporám. V létě mohl odejít do MLS, teď se o něj údajně zajímá anglický Ipswich. Jak dlouho jej v Baníku udrží?

V lize hrával za Pardubice a Mladou Boleslav. V roce 2022 přestoupil do Slavie, v Edenu se ale neprosadil. Ročník 2023/24 tak hostoval v Baníku, který jej v létě koupil. Ewerton v Ostravě září, v této sezoně má na kontě už deset branek a tři nahrávky. Fanoušci jej milují, osmadvacetiletý Brazilec je kapitánem týmu. V Ostravě je spokojený, svými výkony však zaujal i v zahraničí. Zájem má například maďarský Ferencváros.

Matěj Šín

Klenot slezského celku. Dvacetiletý Matěj Šín překonal vážnou nemoc, usadil se v základní sestavě Baníku a už nakoukl i do národního týmu. V tomto ročníku dal čtyři góly, přidal tři nahrávky, jeho výkony jdou neustále nahoru. Zaujal určitě i elitní české celky, do Sparty ani Slavie by ale přestoupit neměl. Moc dobře o něm ovšem ví i v zahraničí.

Foto: Profimedia.cz